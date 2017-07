METALDAYS 2017 – Resumen del festival Esloveno

METALDAYS 2017 – Sin duda ha sido toda una experiencia vivir de primera mano este original festival en Eslovenia, en la pequeña y hermosa ciudad de Tolmin. Un evento de una semana, algo nada habitual en lo que a festivales se refiere, pero que Metaldays ha sabido sacarle partido, sobre todo a la cercanía de un hermoso río lo que nos permite gozar de otros atractivos, además de los musicales.

El festival empezó con mal pie, tras empezar la jornada con dos días de fuerte lluvia, que incluso dañaron el escenario New Forces, teniendo incluso que volver a reconstruirlo, en un tamaño menor a lo elaborado en un principio. Esto os podrá dar una idea de lo complicado que habrá sido esas primeras horas y días en el festival. Incluso con bandas como Marilyn Manson como cabeza de cartel, el día martes.

Pero como no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, a partir de mi llegada y la de la banda española Tears Of martyr, el buen tiempo parece que nos acompaño desde Madrid, y se instalo en Tolmin. Ya que a partir del miércoles, gozamos de buen tiempo, con el cual darse un chapuzón en el río era prácticamente tare obligada, y de hecho fue lo que hicimos el resto de días.

Este festival, nos permite gozar de originales bandas, y en un horario muy agradable, entre las 14.00 horas y las 1:00 de mañana, lo cual no es excesivamente agotador, dándote tiempo con ello de disfrutar del río, o de tus amigos y amigas, así como de dormir más si el día anterior te has pasado.

Nuestro compañero Marc LaPlana os traerá una crónica mas amplia del festival en próximos días, mi idea era simplemente acercar un poco a los lectores, desde mi punto de vista, de lo que fue mi primera toma de contacto con Metaldays. Un evento que, al ser de una semana, puede resultar agotador incluso para el más curtido en estas lides por lo que el descanso, como en todo, es una recomendación necesaria. El único problema, es que muchas veces los horarios y por tanto las actuaciones se juntan, lo que tienes que estar atento a los itinerarios para no perderte detalles y en esta ocasión, han habido muchas cancelaciones por temas de salud, o personales, lo que ha hecho que hubieran varios cambios en el running order de las bandas.

Pudimos disfrutar de grandes directos, como los Equilibrium, una banda que gana adeptos en cada presentación, la incansable Doro, que se deja la pie en cada concierto y que por lo que vimos, su propuesta no es la que con más seguidores contó. Opeth al final, fue uno de los que más expectación tenía, pero Mikael tuvo un problema con su pedalera, hasta el punto que no pudo tocar hasta pasados 30 minutos, ya que no había manera de repararla y tuvieron que traer una nueva. Fue un momento complicado, ya que mucha gente se fue, pero al final recupero bastante el tiempo perdido y todo quedo en un mal rato, lo que pasa en los directos.

Tears Of Martyr, la banda de Gran Canaria a quienes acompañamos en su viaje, ofrecián su primera actuación en un festival de esta magnitud y se les vio sueltos y concentrados. Su puesta en escena resulto de las más originales del segundo escenario, conquistando con ello a sus fans y múltiples curiosos que se acercaron a verles y ya no se movieron de las primeras filas.

Sólstafir, me sorprendió sobre manera, ya me habían avisado que en Download Madrid habian dado una gran actuación y fue genial verles en Metaldays y comprobar de primera mano lo bueno que son. Este festival, no es tan saturado como otros, lo que permite moverse con facilidad en todos os conciertos y hasta llegar fácilmente a las primeras filas.

Un festival, ubicado en un sitio precioso, lleno de verde, montañas que rodean todo, lo que hace que las vistas sean únicas. El pueblo, como suele ser habitual en estos entornos es pequeño pero muy acogedor. Un sitio muy económico para comer y beber, que cuenta, con una amplia gama de establecimientos y un gran super mercado donde abastacerse, como no puede faltar en estos eventos.

Creo que nos vamos muy contentos con la experiencia, y las bandas estuvieron como suele ser habitual muy compenetradas y cercanas con su público. Grave Digger, Death Angel, los clásicos Raven son solo algunas de las que pasaron y nos hicieron pasar buenos momentos.

Metaldays es sin duda una buena oferta para aquellos que deseen disfrutar de un evento original, largo, y en medio de la naturaleza, en donde si vais con tiempo, la oficina de turismo os puede dar otra serie de actividades que sin duda enriquecerán aún más la experiencia de este festival.

