JUDITH MATEO | 9 de Marzo | Hard Rock Café (Madrid)

₰CLAVE DE VIOLÍN₰

«Rock is my life»

Estamos muy cerca de celebrar el primer aniversario de «Rock is my life», el quinto trabajo de una gran violinista española. Judith Mateo y toda su banda interpretaron temas de toda su carrera discográfica. Un show lleno de folk y rock.

Los cinco trabajos de Judith Mateo estuvieron presentes en el Music Rocks celebrado en Hard Rock Café.

La banda abre escenario y tocan dos temas sin Judith. Pasadas las 20:30 y creando la expectación necesaria, llega la chica del violín. Disfrutamos de una Judith llena de energía y muy sonriente.

El primer tema que tocó Judith para los asistentes fue Smoke on the water, perteneciente a su último trabajo Rock is my life, publicado en 2016. Una versión de los británicos Deep Purple.

Fue un show lleno de versiones: Metallica, The Dubliners, AC/DC, los ya mencionados Deep Purple, etcétera.

Seguimos en el Hard Rock donde nos encontramos con su tema de 2015 que le dió pie a su lema “Mientras el cielo no se caiga seguiremos folkeando”

Es una artista que siempre ha gozado de la música irlandesa y ahora nos la transmite a nosotros desde el escenario.

Una artista con tablas y que se siente muy cómoda tocando su instrumento. Se nota que lleva toda su carrera dedicada a ello, pero que sigue manteniendo el brillo en sus ojos de emoción y felicidad.

Fuera de la cuestión musical, no hizo ninguna referencia sobre el Día Internacional de la Mujer, celebrado el anterior 8 de marzo. Yo desde aquí quiero enaltecer su carrera y figura como artista. Y aunque vaya acompañada de su banda, que son grandes músicos también, el público este día la quería ver a ella. Ella es el alma y su violín la melodía.

Algunas versiones han incorporado la voz de Chuse Joven, muy involucrado en el proyecto. También derrocha energía y comparte junto a Judith la función de frontman sobre el escenario.

El ambiente se fue caldeando y la verdad, es que los músicos pasaron calor. Así es la vida en los conciertos, con sudor y deshidratación. Para combatirlo tenemos las consumiciones a precios terroríficos y el buen humor y la buena energía que da la música en directo.

En la versión de Metallica, “Nothing else matters” la canción mantiene su intensidad, además el violín le resalta su parte más sentimental.

Las versiones que hace Judith Mateo tienen personalidad propia.

Como dije antes los cinco trabajos han estado presentes en este show: Ashes (2011), Celebration Days (2014), Tir nan og, Mientras el cielo no se caiga (2015) y Rock is my life (2016).

Antes de los bises interpretaron unas canciones muy fiesteras. Dejando el Black is the colour, cantado por Chuse Joven. Llega el turno The irish washerwoman, uno de los temas más folk y celta del show. Además Judith se la dedicó a personas concretas que estaban en la sala y que celebraban su cumpleaños, haciéndolos especiales, con cariño y una sonrisa.

Después en colaboración con “el Gran Molina” tocaron Miércoles Santo y De Fiestas, donde el público animaba con palmas y con gran sentimiento festivo.

Cotton Eye Joe es un clásico tema folk country americano en el que Judith ha sabido conjugar a la perfección la clave del violín.

Con AC/DC, Highway to hell, anunciaron el final para que nos entregáramos como si de verdad fuera la última. Al final de la canción, sobre ella, Judith presentó al resto de la banda: Iván (bajo), Jose Antonio (batería) y Raúl (guitarra)

Faltaban los bises. Sabíamos que no se podían ir sin tocar su último single Rock is my life, en el que me gusta mucho como canta Chuse Joven.

En esta canción la guitarra y el violín están perfectamente ensamblados.

El tema fue creado en los años 70 por Bachman-Turner Overdrive, un grupo de hard rock canadiense.

Para cerrar y dar por terminado el Music Rocks eligieron otro tema de AC/DC “Thunderstruck”, para terminar saltando y bailando.

Por último os diré que si algo me faltó para sentirme en una taberna de folk de verdad, fue un poquito de cerveza negra, la clásica en los pubes irlandeses, musicalmente allí me transporté.

Texto: Jésica Cristóbal Rodríguez

Fotos: Yanco Pla Salazar

SET LIST

Smoke on the water

Lark in the morning

Mientras el cielo no se caiga

Nothing else matters

The house of the rising

Raggle

Weila Waile

Devil

Dust in the wind

Black is the color

The irish washerwoman

Miércoles Santo (X-Sto)

De fiestas

Cotton eye Joe

Highway to hell

Rock is my life

Sweet child of mine

Thunderstruck