HELLFEST 2017 – Resumen de la jornada del Sábado

HELLFEST 2017 Sábado – Siempre bajo un sol abrasador, que permite disfrutar del evento sin el agobio de la lluvia, pero que al final de la tarde agota, pero que en el resultado total del día, casi que todos lo preferimos. Con todo esto disfrutamos de enormes directos y uno de ellos fueron los incomparables Steel Panther, y su peculiar manera de entender este negocio, su Heavy Metal, o mejor dicho Glam, no hace a todos recordar los magnifico 80´s y es algo que estuvo muy bien.

De todos las veces que les he visto, en esta ocasión con el tema de las invitadas al escenario mostrando sus pechos, se han esmerado y hemos visto de too y para todos y todas, muy divertido y es parte del espectáculo, de su espectáculo y manera de entender sus temas y desenvolvimiento en escenario. Steel Panther son así y no ha que cambiar nada.

Otra banda que gana adeptos por horas son los originarios de Warrnambool, Victoria, Australia, que con su peculiar género, algunas veces recordando a sus vecinos AC/DC y otras a sus ídolos Judas Priest, nos ofrecieron un directo muy intenso y potente, en donde la nueva tarima que se mete y se pierde entre el público hacia el frente, nos permitió verles más cercanos. Esta banda esta subiendo como la espuma, y nos ofrece una más que interesante alternativa de cara al presente y futuro del Metal.

Saxon, estuvieron en su línea, clásicos pero siempre actuales y cumplidores, no por nada llevan lo que llevan en este negocio. Byford posee una voz muy característica que ha sabido cuidar con el paso de los años para disfrute de los asistentes.

Y como no la banda de la jornada Aerosmith, que todo hace indicar se retira dentro de muy poco y cuya noche anterior pudimos ver como pasaban tres camiones solo con su equipo, lo que nos hacia una idea del evento que nos esperaba la noche siguiente. Su puesta en escena es única, pero si fuimos testigos de porque ya va siendo hora de que cuelguen el traje. Se le notaba a Tyler el paso de los años y al contrario de la vez anterior, que fue un directo más de sobresaliente, en esta ocasión me quedo con un aprobado normal. Es indudable su entrega y todo lo que han aportado, pero Steven ya no es el mismo y creo que él lo sabe y también reconoce que ya llego la hora de decir adiós. Y mientras estén hay que vivirlos y disfrutarlos y en términos generales fue un directo muy intenso en donde repaso todos su clásicos y nos hizo recordar grandes momentos en una noche llena de público fiel a sus temas.

La jornada cerraría entre otras bandas con el Thrash potente de Kreator o el mejor Hardcore de Suicidal Tendencies.

Gran velada y aún queda más….

