HELLFEST 2017 – Resumen de la jornada del Viernes

Hellfest 2017: La primera jornada ha sido espectacular, empezando por la buena impresión de entrada en la nueva zona VIP, más amplia y con piscina, si señores, con piscina, un bar enorme muy decorado con calaveras, espaciosa y muy agradable, pero sin duda la piscina, se ha llevado la vista de todos. De esto hablaremos más profundamente en la crónica del evento.

De las bandas, me gusto mucho Queensrÿche, con un set muy clásico, basado en el >Operation Mindcrime<, con temas como “I don´t Believe in Love” o “Eyes of a Stranger”, con Powerwolf, su carisma que envolvió a todos y sus cortes que ya son todo un clásico provoco la locura entre los asistentes.

Es cierto que esta siendo una jornada de mucho calor, lo cual no esta mal, ya que evitamos el incordió de la lluvia, pero al final de la tarde se vuelve agotadora, por las horas previas soportadas ante tanto calor. Por la noche la temperatura baja considerablemente.

Todas las bandas cumplieron con creces, siendo muy notables Rob Zombie hacia el final, la clásica Deep Purple que siempre cumplen, Sabaton que parece una banda fija en todos los eventos de verano este año. Y como no Behemoth que con un horario muy temprano quedaron un poco fuera de lugar por su estilo y parafernalia. El resto de escenarios cumplieron con creces las espectativas de un público que no paraba de disfrutar de las mejoras de un festival pensado para ellos, para los fans.

Un sonido envolvente, su peculiar estilo con fuego por la noche decora y anima uno de los eventos que crece y mejora con los años y se esta volviendo un festival de obligada visita debido a su cartel y servicios. Siempre habrá cosas que mejorar como todo en la vida, pero Hellfest se preocupa, no solo lo intente, lo hace y se reinvente año tras año.

Comentarios

Comentarios