HARAKIRI FOR THE SKY | 19 de Octubre | Upload (Barcelona)

SUFRIÓ Y EL CIELO LLORÓ

Los austriacos HARAKIRI FOR THE SKY volvían a visitar Barcelona en una nueva gira. En esta ocasión la sala donde iban a tocar iba a ser la Upload, que se encuentra dentro del recinto del Poble Espanyol. Ofrecían la presentación de su último trabajo “III: Trauma” que se publicó hace un año, justo al poco tiempo de su última visita. Quienes ayudarían a tratar del trauma serían los italianos SHORES OF NULL y la banda local PERENNIAL ISOLATION.

Ante el pequeño escenario, la sala ofrece una buena visibilidad diferenciada como en dos pequeños pisos. Habiendo un pequeño vacío entre la banda y el público, PERENNIAL ISOLATION estaban en la palestra ofreciendo su black metal atmosférico. Buen sonido el que ofrece la banda, sin ser un black metal crudo pero poco alentador. Y es que la temática de la banda es ofrecer una sensación de dolor y tristeza con su último trabajo “Epiphanies of the Orphaned Light”.

Seguidamente daba por comienzo el concierto de los italianos SHORES OF NULL. Esta banda ofreció una música mucho más pesada que el resto al centrarse más en el doom metal. Ritmos lentos y pesados y unos guturales graves a base de oscuridad y dolor en sus letras. Ante la lluvia que nos encontrábamos en esta noche había bastante presencia en la sala. Un gran grupo de gente se acercó para disfrutar de esta oscura gira aunque quizás no eran los números aproximados.

Ante la depresión ofrecida por la banda italiana llegaba el momento de la presencia austriaca. Sin lugar a duda, se iba a disfrutar de la mente prodigiosa de Matthias Sollak. El prodigioso artista, con el apoyo de sus compañeros, ofrece al público catalán sus proezas compositivas. El trauma que ofrecieron al público asistente fue el mejor que se pudo sufrir. Con un buen sonido, HARAKIRI FOR THE SKY tuvo la oportunidad de ofrecer su post-black metal ante un J.J a las voces digno de oro. “Calling The Rain”, “This Life as a Dagger” o “Thanatos” fueron unas de las canciones que se pudo disfrutar en directo en la sala Upload.

El buen sabor que deja la banda austriaca siempre que nos visita hace que no se deje nunca de verlos. Además, la alineación que completaba esta gira de presentación fue muy acertada. Una gran noche de bandas con presencia oscura en sus letras, pero que te deja con una buena sonrisa en la cara.

