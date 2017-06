GRAN ÉXITO DE LA PRIMERA EDICIÓN DE BALLANTINE´S TRUE MUSIC FESTIVAL EN MADRID

Más de 12.000 personas han disfrutado durante dos días de la innovadora propuesta del festival que ha convertido a Madrid en epicentro musical con un total de 140 conciertos Artistas de la talla de The Vaccines, Jain, Lori Meyers, Oh Wonder o Miss Caffeina se mezclaron con las propuestas intimistas de Sam Fender, Pianet o Soledad Velez Este fin de semana se ha celebrado la primera edición de Ballantine´s True Music Festival, el gran evento urbano que los días 9 y 10 de junio ha albergado las actuaciones de 140 artistas en 17 salas del centro de Madrid.

Una auténtica locura para melómanos que ha revolucionado la ciudad con 12 horas de música ininterrumpida cada día. Así, más de 12.000 asistentes entre los dos días (6.000 por día) han podido disfrutar de esta experiencia recorriendo durante dos días salas como Joy Eslava, But, Círculo de Bellas Artes, El Sol, Galileo Galilei o Costello Club, entre otras muchas. El festival arrancó el viernes con los directos de Pianet, Soledad Vélez, Najwa o Joan Miquel Oliver. Según avanzaba la tarde fueron subiendo las revoluciones con bandas muy esperadas como La Femme o La Habitación Roja o directos de artistas femeninas como Jain o Bflecha. Al caer el sol llegaron algunos de los platos fuertes del día con The Vaccines llenando Joy Eslava, Kakkmaddafakka haciendo lo propio en el Círculo de Bellas Artes, Todd Terje en el Teatro Barceló o We Are Scientists en Changó Club. Por su parte, la noche estaba pensada para no parar de bailar con las divertidas propuestas de Meneo, Tiger & Woods o The Magician, entre otros muchos.

El sábado arrancó muy fuerte con el acústico de Lori Meyers en una sala Galileo Galilei llena hasta la bandera. Al mismo tiempo sonaban opciones tan diversas como las de Belako, Manel, Youngr o Polock. En la siguiente franja llegaría el momento de las íntimas propuestas de Sam Fender, Nora Norman o Anni B Sweet, a quienes tomarían el relevo directos tan potentes como los de L.A. en el Círculo de Bellas Artes, Oh Wonder en Joy Eslava, Delorean en el Teatro Barceló o El Columpio Asesino en But. También entonces un pequeño grupo de afortunados disfrutaría de Miss Caffeina en un formato muy cercano en Costello Club, un auténtico lujo ideado por el festival. Carlos Sadness, Manuela o Agorazein vieron llegar la medianoche, que nuevamente daría paso a las pistas de baile con Ed Is Dead, El Guincho DJ Set, Matias Aguayo, Hot Chip DJ Set o los grandes Digitalism en formato DJ Set, que cerrarían casi al amanecer este primer año del festival.

Así se despide la primera edición de Ballantine´s True Music Festival, con miles y miles de personas disfrutando de la ruta de conciertos que crearon para vivir una experiencia diferente, o perdiéndose en muchos casos por el centro de la ciudad y dejando que fuese la propia música las que les encontrase y les sorprendiera. De esta forma, Ballantine´s consolida su apuesta por la música en vivo, una apuesta real donde se convierte en creador de un nuevo festival, apoyando la música como vehículo generador de vivencias únicas.

