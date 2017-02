El Reno Renardo | 28 de Enero 2017 Sala Rock City (Valencia)

No es fácil colgar el cartel de SOLD OUT en un concierto de heavy metal, si no eres AC/DC o Iron Maiden. Si a eso le unimos la buena asistencia, pero sin completar aforo de otras bandas recientes de teórico más renombre que habían pasado por esta sala, y sin excesiva publicidad del evento, la conclusión es que hay que quitarse el sombrero hacia la legión de fieles que tiene El Reno Renardo por todo el territorio nacional.

A las 23.00 de la noche, y con el quinto miembro disfrazado de Reno haciendo de maestro de ceremonias, teníamos de nuevo a los cuatro jinetes con su ya clásico “Ancho Cipote” que usan para abrir desde el primer concierto que dieron como formación, con su habitual simpatía y profesional ejecución.

El primer tema del nuevo disco fue el single escogido, “MeriendaCena Medieval”, donde las primeras filas cantaron la canción como si no hubiera un mañana. El gran estado de forma de Iván, se pudo comprobar con la powermetalera “La Navaja del Trueno Inmortal”, uno de sus clásicos más demandados y que hizo saltar también los primeros pogos entre la gente más joven. Curioso que siendo una banda con muchas letras ochenteras, la edad media detectada respecto al anterior concierto era bastante inferior.

Jevo ejercía como líder, guitarrista y cantante, aunque tuvo algunos problemas con las letras, y es que por lo extensas de las mismas, pese a tener un Ipad que le hacía de prompter, mezcló algunas estrofas en temas como “En mi casa”. Esto no era un problema ya que el público, entregado, completaba lo que fuera suficiente para proseguir con los temas.

Un poco de relax en formato acústico llegó con “El Bardo Bastardo”, donde Iván sale con un bongo a cantar este tema medieval en forma de tributo a Blind Guardian.

La locura y velocidad llegó con “As De Oros”, el cover de Motorhead que hizo saltar a toda la sala, y tras ésta vino el mejor tema de su último disco, presentado como un tema en defensa de la libertad de expresión llamado “TodoSeta”.

Interesado andaba Jevo en conocer el número de personas que tenían Facebook en la sala (un número muy elevado) antes de atacar el tema de mismo título. Una de las canciones favoritas de Jevo, y dedicada a los seguidores del metal (con irónicas referencias a varios de sus clichés), es “Orcos de Mordor”, que fue de las que mejor sonó en toda la noche. El mejor momento llegó con el ya famoso medley liderado por la canción que da título al grupo, “El Reno Renardo”, donde pudimos disfrutar de varios de los temas del grupo, echando en falta únicamente ese tributo a Don Pimpón en forma de canción de Manowar.

El concierto andaba ya por la parte final, y tras petición del público (casualidad o no), vino la famosa “El Bogavante”, muy manida pero que sigue siendo de las más coreadas por la gente. La espectacular “Camino Moria” sirvió para hacer el primer retiro a camerinos, tras el cual todos los músicos se intercambiaron los instrumentos para interpretar su particular tributo al Seek’n Destroy de Metallica en forma de “Chicken Es pollo”. Jevo cogió el bajo, Ander el bajista cogió la guitarra rítmica, Mikel dejó su guitarra para pasar a la batería, e Iván hacía lo propio para tomar las seis cuerdas. ¡Y el tema sonó a las mil maravillas!

Para cerrar, no podía faltar ese himno que es ya “Crecí en los 80”, donde solo los incómodos pogos de algunos descerebrados hicieron que mucha gente de las primeras filas tuviera que retirarse sin poder disfrutar de todo el tema. Como idea (no pediré nada cambio), hubiera estado bien enlazar este tema con “Busque, Compare” , el tema nuevo formado a través de slogans de anuncios de los 80, y que es uno de los que más han gustado del disco.

No son El Reno Renardo una banda excesivamente reconocida en los medios metaleros, ni que ocupe portadas o salga entre los mejores en los Referendums de cada año. Su heavy metal con letras cachondas o absurdas, hace que muchos no les tomen en serio su lado musical. Son un caso de estos donde la repercusión teórica no se corresponde con la real, cuya mejor forma es ver entre el número de asistentes a los directos que supera la de bandas supuestamente más serias.



Setlist El Reno Renardo

Ancho cipote MeriendaCena medieval La navaja del trueno inmortal Hasta la polla Mi casa Vinagre El bardo bastardo As de oros TodoSeta Facebook No hay huevos Orcos de Mordor El Reno Renardo extendida: Yonkis sobre ruedas, Doctor Luis, Fiesta Palangana, Windows Media Player, Ramoncín, Socarrat, No puedo dejar el wok El bogavante Camino Moria Chicken es pollo Crecí en los 80

Texto: Edu B.

Fotografía: Paula B.