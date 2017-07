DOWNLOAD FESTIVAL | Caja Mágica, Madrid | 22 – 23 -24/06/2017

FUCKIN DOWNLOAD

Por: Jésica Cristóbal

Tres días rebosantes de música rock metal.

Tres días llenos de adrenalina.

Tres días que nos va a costar olvidar.

22 – 23 y 24 de junio | ♦ Caja Mágica | Madrid

Si algo ha quedado claro después de esta edición es que el rock metal es real. He visto con mis propios ojos como estábamos allí tod@s l@s asistentes, con una sonrisa en la cara, disfrutando de este gran momento único.

Por lo que queda un balance más que positivo de esta primera edición del Download Festival en Madrid.

De camino al festival notaba nervios y mariposas en el estómago, sin saber muy bien porqué… Por la cantidad de grupos que iba a ver tocar, por la experiencia de vivir un nuevo festival, por el compromiso de contar esa vivencia, etcétera. Pero esos nervios se fueron transformando en energía y así es como se hace posible disfrutar y aguantar tantas horas de música. Y es cierto, es cansado, se resiente todo el cuerpo, los pies los que más sufren…pero merece la pena. Nos quedan 362 días para recuperarnos hasta la edición del año que viene. Visto así, son muchos, así que todavía nos da tiempo a disfrutar de más.

Al final se hace corto y siempre insaciables queremos más.

El grupo encargado de abrir festival fue Inmune, que contó con poco público debido a un fallo en la organización que abrió puertas un poco tarde y a la gente no le dió tiempo a llegar. Yo puedo decir que tuve la suerte de ver a Morti y al resto de la banda sobre el escenario 4. Ellos iban viendo como poco a poco llegaba más gente a verles y eso les hizo disfrutar más de su bolo cuando llegaba a su parte final. Entre el público pudimos ver como se coreaban sus temas Llegaré hasta a tí, Sirenas ó Ilumíname con el que terminaron su set.

Y a partir de aquí ya empieza una dinámica constante en el festival: girarte y encontrarte con un nuevo grupo unos metros más allá. El sol apretaba mucho, es importante hidratarse. Y dices bueno, hay muchas barras a mi alrededor así que ahora voy y pido algo ¡errooor! Primero pasa por la banca y cambia esos euros por dinero y fichas. Las fichas tienen forma de púa y en su parte trasera aparece el nombre de grandes grupos que forman parte del cartel del festival. Es gracioso pero a la vez un poco putada, porque te da como pena desprenderte de ellas.

Para los siguientes días la organización permitió la entrada de botellas de 1’5L.

Sobre las 18:00 Kaothic se la jugaba en el stage 3 con el sol de cara y Code Orange en el 1 con grandes seguidores en platea encargados de hacer los primeros pogos del festival. Unas jornadas con un poco de todo, me refiero a fusiones de estilos, los Hacktivist amenizaban la tarde con toques de rap.

Pero mi descubrimiento de la jornada fue The Charm The Fury. Grupo metal holandés, liderados vocalmente por Caroline Westendorp. En el escenario 3, seguimos con el sol de cara. Una les ve defender su nuevo disco ‘The sick, dumb & happy’ que no puede hacer otra cosa que entregarse y disfrutar del bolo y de los pogos. Gracias a su sello nuclearblast han conseguido llegar al Download, su primer show en España. Brutales, nos dejan con una sonrisa.

Avanza la jornada con los progresivos Jardín de la croix y los raperos House of pain. Mientras nos vamos colocando en el stage 1 para ver al grupo de groove metal Five Finger Death Punch (FFDP) fue un bolazo, buen nivel y gran entrega. Tocaron 13 temas, incluídas dos cover Bad company y We will Rock you. Del nuevo disco, tocaron la que le da nombre Got your six, Jekyll and Hyde (que también fue single) y Wash It All Away. Al público en general nos gustó mucho este grupo.

Antes de que llegara Gojira al escenario 2, fuí a ver a las Lizzies que tocaban en el 4. Contentas y orgullosas de estar dentro de este festival dieron buena caña y solventaron con clase y a la perfección un problema técnico que tuvieron con el bajo. Son cosas del directo pero que no afectó para nada a su show, y siguieron con su Viper. Caía ya la noche y Gojira aparecía en el stage 2. Había oído hablar mucho de ellos, de su buen directo, mas yo era la primera vez que les veía. Atónita quedé.

Es de esos grupos que te atrapan y que da igual el setlist que lleven que siempre se hará corto. Les ví entregados, agradecidos y con buen feedback hacia el público. Nos ofrecieron un espectáculo pirotécnico de gran altura y calibre. Fueron 11 temas abriendo con Only Pain, y donde no faltaron sus clásicos The Cell, Vacuity o Backbone.

Esta actuación forma parte de la gira de su nuevo álbum ‘MAGMA’ con el que fueron nominados a los Grammy como mejor álbum de Rock.

Va llegando el final de la jornada, el plato fuerte está en la mesa y Linkin Park sale a escena. Gran público congregado allí para verles, la organización habla de 33.000 asistentes y es verdad que era casi imposible caminar y moverse.

Habrá opiniones para todos los gustos, y habrá a gente que le haya gustado y otra a la que no. Personalmente me pareció un show flojo, sin buena energía… Es el reflejo de la polémica. El cambio del nu-metal con el que conocimos al grupo en Hybrid Theory (2000) o Meteora (2003).

Las primeras discrepancias surgieron desde el primer tema. La banda cuyo vocalista principal es Chester Bennington empezó tocando Talking to myself de su nuevo trabajo ‘One More Light’.

One Step Closer fue el 5º tema del concierto y el primero que hacía honor a los primeros años de la banda. El público se vino más arriba y se vió claramente esa preferencia. Le siguió un tema de 2012 Castle of Glass, otro de 2017 Good Goodbye…

Breaking the Habit fue otro clásico de Meteora que no faltó en el setlist disfrutamos de sus acordes de Chester y Mike Shinoda quien rapeaba, tocaba el piano y la guitarra. Un gran músico sin lugar a dudas.

Crawling que lo tocaron en versión piano. Hubo gente que se marchó sin terminar el concierto, pero otra quedó satisfecha con ellos. Para gustos colores (como se suele decir). Hubo 4 bises: Numb (Meteora, 2003) Heavy (One More Light, 2017) Papercut (Hybrid Theory, 2000) Bledd It Out (Minutes to midnight, 2007).

Rápido nos vamos al stage 3 porque va a empezar Dark Tranquility suecos con 11 álbumes grabados. El último que han venido a presentar al Download es ‘Atoma’. Su show estuvo acompañado por una bonita proyección en vídeo justo detrás de ellos. Acompañaba y reflejaba perfectamente el carácter de la banda. Una banda que siempre se ha reinventado, que no se ha quedado estática en lo que ya tenía.

Abrieron con dos temas de este álbum Force of Hand y Atoma. Con muy buena actitud sus fundadores, el vocalista Mikael Stanne y el guitarrista Niklas Sundin. Más el resto de componentes Anders Jivarp, Martin Brändström, Anders Iwers nos hicieron gozar de un buen metal melódico.

Hicieron un recorrido por toda su discografía desde su primer álbum ‘Projector’ de 1999 del que tocaron ThereIn (como penúltimo tema) Cerraron con Misery’s Crown de su disco de 2007 ‘Fiction’. Tres temas tocaron de ‘Damage One’ (2002). Otro de ‘Haven’ (2000) y otro de ‘Construct’ (2013)

Yo terminé la jornada con Virgen, los encargados de cerrar el escenario 4. Les dió igual que fueran más de la una de la mañana, ellos estaban a tope de energía. Lo soltaron todo, y a pesar de un leve fallo de sonido que hizo que no se escuchara bien a Jorge Vileilla al principio de la actuación él siguió en perfecta compostura. Tras la primera canción se solventó y a partir de ahí todo bien. El vocalista preguntó afirmando: “¿ya se me oye, no?” pues pa’alante. Me permito un pequeño lujo de añadir: como los de Alicante y más porque ellos son de allí, de la Vega Baja del Segura. Ofrecen un show lleno de energía, se muestran imparables. Agradecen mucho al público y al festival haber podido ser partícipes de esta primera edición del Download, esperan -al igual que tod@s- que se repita al próximo año. Lo que parece posible a día de hoy, ya que desde la organización se reciben mensajes de “hasta el año que viene”.

Me gustó mucho una metáfora que empleó este vocalista: “se dice que el que la sigue la consigue, como el caballo que se convierte en unicornio” Fue más o menos así, a mí el mensaje me quedó claro y me transmitió mucha verdad.

Ellos siguen presentando ‘Polsaguera’ y seguirán luchando por dar visibilidad a la escena.

Así terminé la primera jornada, con ganas de emprender la segunda. La que pinta más importante, emoción a flor de piel…

El segundo día del Download fue espectacular. Todos los grupos sacaron sus armas más potentes para derribarnos a tod@s a base de buen metal.

El grupo encargado de abrir esta jornada fue Late To Scream en el stage 4 con la intensidad del sol pegando fuerte desde las 17h. Ellos dieron paso a Myrath, los encargados de abrir el main stage. He de decir que este grupo me gustó mucho, el toque árabe mezclado con metal, la fuerza de su vocalista y la originalidad del show. Se reservaron una pequeña sorpresa hacia el final de su set y trajeron a una danzarina que consiguió transportarnos a todos a otra dimensión, una manera muy especial de transmitir más con sus temas. Fueron unos 6 temas que me dejaron con ganas de volver a verlos en directo.

Antes de ir a ver a Hamlet cambiamos de escenario para ir a ver a Dawn Of The Maya un grupo de Pamplona que pega muy fuerte en el panorama metal de este país. Tocaron su gran tema “Everest” y presentaron su nuevo disco de 2016 Colossal.

De vez en cuando los ‘guardianes del escenario’ refrescaban al público con un poquito de agua.

A las 19:30 Molly –vocalista de Hamlet- ya se había bajado del escenario para saludar a la ‘fucking people’ que estábamos allí.

Se les notaba una emoción especial, súper contentos de estar en este festi y sorprendidos de la cantidad de gente que había.

Salieron a escena con “Limítate” un clásico de los suyos. Sus canciones son un recorrido por la historia de la música de nuestro país, aunque el vocalista reconoció que su mayor reconocimiento se lo da el público. Son muy cercanos y abiertos con la gente y es un ‘puto’ placer que haya artistas de tan buena calidad y corazón. Tanta emoción llega al público, y pude ser testigo de como a un fan se le ponía la piel de gallina con otro de sus temas “Imperfección”. Disfrutamos de unos Hamlet al 100% con Luis Tárraga recuperado y saltando ante el público como le hemos visto siempre.

Así que con esta felicidad me traslado al escenario 4 para ver íntegramente la actuación de Somas Cure, el grupo metal madrileño que avanza a pasos agigantados y que ya están asentados en nuestros corazones. Abrieron setlist con “En Carne Viva”, tras la intro de “Génesis” temazos de su último disco Éter. Los temas se nos venían encima, como el agua que nos caía de la manguera y nos refrescaba. Cerraron con “Leviatán” y “Helios” y sin quererse marchar se fueron, con un público muy entregado que les pedía un bis sin parar… pero en los festivales suele ser así, y más si se quiere cumplir con los horarios.

Antes del bolazo de System of a Down vemos a Against The Waves otro gran grupo nacional con grandes méritos ya acumulados que también nos ofrecieron un bolazo en el stage 4. Además dejaron un mensaje para todos nosotr@s:

Dentro de su setlist incluyeron el nuevo tema de su último trabajo Borealis “Lost to the fire”, agradeciendo al público su asistencia les dejamos recogiendo. Una horita después ya aparece en el main stage el cabeza de cartel de la jornada System Of A Down. Vistieron al escenario con alfombras y todos nos sumergimos en un maravilloso sueño nada más empezar a escuchar sus temas. Bailamos y bailamos sin parar, repartían energía con cada acorde y a pesar de la multitud congregada parecía un bolo hecho para tí. SOAD es de USA pero en su raíz tiene ascendencia armenia y por eso sus temas tienen tintes especiales conectan de una manera especial conmigo porque no me gusta lo que está establecido, me gustan las fusiones (como la que ellos hacen con el rap) me gusta lo raro mezclado con metal. Me gusta que los grupos me transmitan fuerza. Así que me gustó mucho este concierto.

Los primeros temas del bolo fueron “Suite-Pee” de 1998, “Prison Song” de 2001…siguieron haciendo repaso a su discografía con “Mr.Jack”, “DDevil”, “Needles”, “Dear Dance”…etcétera.

La trayectoria de System no pasa inadvertida, son muchas inquietudes que han quedado plasmadas en sus 5 discos. Y ahora estamos esperando su sexto álbum en el que están trabajando actualmente. Su vocalista Serj Tankian ha seguido su carrera en solitario con su propio sello llamado Serjical Strike Records con el que se ha consolidado como un gran vocalista.

Tocaron todos sus grandes éxitos, nominados a los Grammy:

“Chop Suey!”, “Toxicity”,

“Sugar”, “Aerials”, “Lonely Day” y

“B.Y.O.B” con la que ganaron el premio en el año 2006.

La tercera jornada se me ha quedado marcada por Sólstafir, un directo apoteósico: emoción en estado puro. Un metal progresivo matizado por la particular voz de Aðalbjörn Tryggvason (Addi), una voz que te atraviesa el alma.

Empezaron con un tema instrumental “Nattfari” y siguieron con el single de su nuevo álbum Berdreyminn, “Silfur-Refur”.

Los de Reykiavik fueron conquistando al público y al final fue toda una fiesta con ‘Addi’ bajando del escenario y disfrutando del público.

Seguimos con el heavy metal estadounidense de Iced Earth en el escenario principal y nos volvemos al 2 para ver a Kvelertak. El vocalista Erlend Hjelvik salió a escena con su máscara de búho, que se la quitó después del primer tema. El público se fue animando poco a poco, nos volvieron a ayudar los ‘guardianes del escenario’ con el agua y me moló de su bolo que ondearan la bandera y la paseara por el público.

Siguiente en el escenario principal In Flames uno de los favoritos de la jornada, con unas luces muy chulas abren su setlist con “Wallflower” de su último trabajo Battles.

Como dije antes su death metal melódico volverá a nuestro país el 11 de diciembre junto a Five Finger Death Punch.

Apocalyptica fueron los siguientes en salir a escena, en el escenario 3. Lo petaron mucho, tanto que no les pude ver ni un pelo. Con las ganas que tenía… En mi opinión tendrían que haber tocado en el stage 2 que tiene mucha más visibilidad por las pantallas y por la amplitud de la explanada. Pero no se puede tener todo, así que lo que sí pude hacer fue escucharlos.

Termina el festival con Prophets of rage ellos empiezan con una sirena que pone en alerta a tod@s l@s presentes.

Tocaron su nuevo tema “Unfuck the Wolrd” adelanto del nuevo disco que sacarán el 15 de septiembre.

Bolo del que se disfruta muchísimo por los integrantes del grupo que provienen de Rage Against The Machine, Public Enemy y Cypress Hill.

Empieza a chispear, hasta el cielo se entristece de que se acabe el Download ¡Hasta el año que viene!

