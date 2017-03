DARK MOOR | 4 de Marzo | Arena (Madrid)

Por: Yanko Pla

DARK MOOR

20 años no son nada

Parece que fue ayer cuando los madrileños DARK MOOR debutaron con su primer trabajo “SHADOWLAND” en el año 1999, pero ya han pasado casi veinte largos años desde aquello. Desde entonces la Banda ha grabado 10 discos, dado multitud de conciertos a lo largo y ancho del país, del continente y del mundo..y también, han cambiado algunos de sus componentes. Pero a pesar del tiempo y los cambios en la formación, DARK MOOR mantiene intacto el mismo espíritu que cuando empezaron, porque como dijo aquel famoso cantante: “Veinte años no son nada”.

Esta noche, además de ser especial por el hecho de celebrar el 20 aniversario del grupo, también lo era porque se trataba de un concierto que apoyaba una buena causa. Una parte de lo recaudado iría a parar a la Organización SAVE THE CHILDREN. Además, si esto no fuera suficiente, íbamos a contar con unos teloneros muy especiales: Alumnos de entre 10 y 12 años de la escuela de música Enclave Madrid, en la que el guitarrista de la Banda, Enric Garcia, imparte clases.

Desde un par de horas antes del momento previsto para la apertura de puertas, ya se apreciaba un importante grupo de personas agrupándose en las inmediaciones de la sala Arena, ubicada en el centro de la capital. No se trataba del tipo de personas que uno espera encontrar en un concierto de Metal…sino mas bien de personas mayores, muchas de ellas en edad de ser abuelos, acompañados de quienes podrían ser sus hijos y nietos. Evidentemente se trataba de los familiares del grupo que iba a hacer de telonero de DARK MOON.

Al empezar la actuación la sala Arena presentaba un aforo bastante importante. Los PEQUE ROCKERS, que así se hacen llamar los chavales de la escuela Enclave Madrid, interpretaron unos pocos temas, todos versiones conocidas como “Highway to Hell”, “Eye Of The Tiger” o “We Will Rock You”, y lo hicieron bastante bien considerando lo jóvenes que son. Da gusto ver a chavales de estas edades interesarse por este tipo de música.

Finalizada la actuación de los pequeños roqueros y tras unos minutos para el correspondiente cambio de equipo, salieron a escena los componentes de DARK MOOR, primero Roberto Cappa (Batería), luego Dani Fernandez (Bajo) y Enrik Gacia (Guitarra), finalmente el cantante Alfred Romero.

El primer tema en sonar fue “The Chariot”, del disco “TAROT” del año 2007. Desde este primer tema fue evidente que este grupo tiene muchos seguidores, auténticos fans, en nuestro país. Algo digno de elogio teniendo en cuenta que se requiere de un esfuerzo por parte de los oyentes, para encontrar estos grupos en un mundo dominado por, intentaré decirlo de un modo diplomático….otro tipo de música.

A continuación “Beyond The Stars” (PROYECT X, 2015), y “Before The Duel” (BEYOND THE SEA, 2007) continuaron narrando la historia de este grupo nacional cuyos seguidores, jóvenes y no tanto, era evidente que conocían al dedillo (Por cierto, al chaval de la potente voz que se puso detrás mío y que no paró de cantar en mi oido y a pleno pulmón desde el inicio hasta el final en toda la noche…ha sido un placer escucharte. Aunque la verdad, también me habría gustado escuchar un poco a Alfred…).

Como ya nos habían avisado, la noche también nos deparaba unas cuantas sorpresas, como la participación de Elisa y Jose Garrido, antiguos componentes del grupo en su etapa anterior (el público enloqueció al verles salir al escenario) y poder escuchar en directo un tema inédito, “In The Middle Of The Night”, del nuevo trabajo de estudio.

Debe ser difícil para un grupo que lleva tanto tiempo de carrera y 10 discos a sus espaldas, intentar hacer un resumen de toda su trayectoria que quepa en apenas las cerca de dos horas que duró la actuación, pero por lo visto en la selección de los temas DARK MOOR se basó no sólo en la opinión de los componentes del grupo, sino que también han tenido en cuenta las opiniones de sus seguidores en las redes sociales. De todos modos, siempre habrá gente que opine que tal o cual tema debió ser incluido en el repertorio.

En mi opinión el set list fue una excelente muestra de lo que ha sido la trayectoria de estos madrileños a lo largo de estos veinte años, a la vez que nos ha mostrado el futuro de la Banda, un futuro que a juzgar por lo vivido el 4 de Marzo en la Sala Arena, parece indicar que nos volveremos a encontrar en una situación parecida, dentro de otras dos décadas.

Quizás para entonces los acompañarán unos PEQUE ROCKERS mas crecidos…¡¡Yo no me lo pierdo!!

Texto y Fotos: Yanko Pla

Set List:

1- The Chariot (TAROT, 2007))

2- Beyond The Stars (PROYECT X, 2015)

3- Before The Duel (BEYOND THE SEA, 2007)

4- Love From The Stone (ANCESTRAL ROMANCE, 2010)

5- This is My Way (ARS MUSICA, 2013)

6- The Bane Of Daninsky (DARK MOOR, 2003)

7- El Ultimo Rey (ARS MUSICA, 2013)

8- Together As Ever (ARS MUSICA, 2013)

9- An End So Cold (AUTUMNAL, 2009)

10- Lovers (TAROT, 2007)

11- Mozart

12- The Existence (PROJECT X, 2015)

13- A Music In My Soul (ANCESTRAL ROMANCE, 2010)

14- Maid Of Orleans (THE TALL OF THE OLDEN DREAMS, 2000)

15- Nevermore (THE GATES OF OBLIVION, 2002)

16- For Her (AUTUMNAL, 2009)

17- In The Middle Of The Night (Tema inédito)

18- On The Hills Of Dreams (AUTUMNAL, 2009)

19- Gabriel (PROJECT X, 2015)

————

20- The Road Again (ARS MUSICA, 2013)

21- Tilt At Windmills (ANCESTRAL ROMANCE, 2010)

22- La Canción Del Pirata (ANCESTRAL ROMANCE, 2010)