Crónica Tu Madre Es Puta | 26 de mayo | Sala Caracol (Madrid)

El pasado viernes 26 de mayo la madrileña Sala Caracol acogía el esperado directo de Tu Madre Es Puta, un grupo que si no lo conocías, seguro que tras escuchar su nombre difícilmente olvidarás. Pero la incorreción no se limita al nombre de la banda, sino que es la base que sujeta la existencia de este cuarteto.

Un misterioso “documental” colgado en YouTube hizo que me fijara en ellos, sobre todo por las caras conocidas que colaboraban en este vídeo (Alaska, Berto Romero, Chivi, Carlos Baute…). Me puse a indagar y poco después, me enteré de que tocaban en la Sala Caracol pocos días después. Sin saber muy bien qué iba a encontrarme, acudí al concierto de TMEP, que contaba con Puta España como teloneros.

Lo primero en que me fijé fue en el carácter variopinto del público: desde chicos punk hasta señores de cierta edad con polo. Unos más movidos por la música y otros por el show, llenaron la Sala Caracol con el objetivo común de disfrutar del directo del grupo.

Entre un gran juego de luces salía al escenario la banda liderada por Mónica Flema para presentarnos su nuevo trabajo: “Ensalada de coño”. Tras un par de temas, dejamos de ver sus siluetas para poder verlos con “claridad” (dentro de lo que sus indumentarias nos lo permiten). Poco después de empezar tocaron uno de sus temas polémicos (¿y cuál no lo es?): Aborto es deseo, una canción que trata del viaje de Isabel Pantoja al pasado para evitar el nacimiento de Kiko Rivera.

Las proyecciones visuales a ambos lados del escenario incrementaban la diversión del show, y mucho mayor fue con la salida de una persona disfrazada de “bebé” y trasteando sobre el escenario. Pero no sólo son espectáculo, y el gran número de personas cantando sus canciones indicaban que TMEP se ha metido ya en el bolsillo a un buen número de fans.

Pero la banda no dejaba lugar al aburrimiento y en cada tema se preocupaba de mantener atento a su público, con elementos como bengalas, “tampones” lanzados al público o “vómitos” sobre las primeras filas. Otros de los temas que sonaron la noche del viernes en la Caracol fueron Canción Protesta o Susanna Griso, que cuenta con más de 85.000 reproducciones en YouTube.

Simpatices en mayor o menor grado con la música que hacen, es una apuesta por algo distinto que merece atención. Si te va lo “rebelde”, no pierdas la oportunidad de verlos en directo y pasar un buen rato. Para ser sincera y a juzgar por sus vídeos, sí que esperaba un show más impactante, pero también es cierto que a pesar de eso, los allí presentes disfrutamos de un gran viernes gracias a Tu Madre Es Puta y, además, siempre es de agradecer propuestas rompedoras como la suya.

