Crónica SLAYER + ANGELUS APATRIDA en Madrid | Sala La Riviera | 2/06/2017

PRESENTE Y FUTURO DEL THRASH METAL EN MADRID

Sí, el pasado y el presente sigue pasando por Slayer, todos unos iconos del estilo que parecen gozar de una segunda juventud con su nuevo álbum >Repentless< y todo hace ver que les tendremos por mucho tiempo más, que así sea. Y Los teloneros, Angelus Apatrida, una joven banda de Albacete, sí españoles y que en poco tiempo, gracias a su arduo trabajo y dedicación se han ganado un puesto por derecho propio en el Olimpo del Trhash Metal y sin duda el futuro del género pasa y pasará por sus manos, sino lo esta haciendo ya.

Para mi fue mi primera toma de contacto de la banda en directo, aunque ya les había escuchado en disco y en vídeo, pero sin duda el bautizo, llego ese viernes en Madrid, y pude comprobar de primera mano, la calidad de la que tanto hablan sobre esta joven banda y la verdad, me lleve una muy buen impresión. Son una banda, además de poseer una gran calidad musical dentro de un estilo tan clásico, son también una banda cercana, faltaría más siendo de los nuestros, pero uno nunca sabe, y sí, lo son, lo que aumenta el buen rollo en sus directos.

De sus temas y debido al tiempo, me gustaron mucho la inicial “Immortal”, un tema con el cual rompieron según salieron al escenario y ya no pararían hasta su clásico “You Are Next” un tema que según leo, se esta convirtiendo en un himno bandera de la banda y que no puede faltar en sus conciertos. Entre un tema y otro, disfrutamos del Thrash Metal más tradicional, ese incluso con cierto sabor a vieja escuela que tanto gusta y que tantas semejanzas guarda con, sin duda una de sus influencias, como lo son Slayer.

Angelus Apatrida llevo el estandarte del género muy alto y en poco tiempo se ha puesto a la cabeza junto a bandas de renombre, sobre todo a esfuerzo y dedicación y como no, muy buenos trabajos que les han hecho poder estar abriéndoles a todos unos titanes como Slayer. Como primera toma de contacto en lo personal y para abrir apetito en esta noche, la banda cumplió con creces y calentó al completo a los asistentes, para lo que se nos venia.

Set List: Angelus Apatrida:

Immortal Violent Dawn Vomitive Of Men And Tyrants End Man Give’Em War Serpents on Parade You Are Next

Y lo que venía no era cualquier cosa, sino más bien uno de los pilares del estilo, una de las cuatro bandas que mejor representan este sonido a lo largo de la historia y que tienen ganado un lugar en el recuerdo de las leyendas por derecho propio. Si algo tiene Slayer, es que siempre cumplen, es una banda que a pesar de que ya sabes lo que vas a ver y esperar, te emociona igual, y nos sigue poniendo los pelos de punta. Slayer son una banda que va directo al grano, es su forma de ser, siempre han sido así y ha estas alturas no pretendas que cambien, porque no lo harán. No hay parafernalias previas, ni durante y menos al final. Lo suyo es salir al escenario y darlo todo, si eso paran unas dos o tres veces como mucho para saludar, tomar aire, provocar un poco a sus seguidores y volver a lo suyo que es la caña pura y dura. Slayer es como ese padre que con la mirada ya sabes lo que quiere, pues así son cuando estos cuatro jinetes salen al escenario.

No voy a descubrir yo ahora sus clásicos, tantas veces escuchados y disfrutados en directo, pero si recordarles que cada vez que suenan en vivo, siguen helando la piel y transformando nuestra mirada, sobre todos unos más que otros, como “War Ensemble”, “Dead Skin Mask” con introducción previa por parte de Tom, la clásica “Season In The Abyss” y ni que deciros de las últimas “Rainning Blood”, “South Of Heaven” o “Ange Of Death”, canciones que marcaron una generación, mi generación y todavía hoy siento como la adrenalina me invade cada vez que escucho sus acordes.

Pero también hay otra generación, una más joven que no vivió sus años de gloria cuando empezaron y mamo todos sus lanzamientos, pero que igual ha sabido reconocer su grandeza y han visto el nacimiento de su segunda juventud con el disco >Repentless<, con cuyo dicho tema abrieron el directo y dejarían claro quienes siguen siendo los reyes del estilo.

Slayer nunca decepcionan, por lo que el éxito y disfrute esta asegurado y esa noche de viernes vivimos una nueva consagración de una de las bandas más en forma del mercado en este estilo y del porque siguen haciendo lo que mejor saben hacer a pesar de los años, los cambios de formación o las perdidas por cosas de la vida, porque son muy buenos haciendo lo que hacen.

Set List: Slayer

Repentless

The Antichrist

Disciple

Mandatory Suicide

War Ensemble

Hallowed Point

Captor of Sin

Postmortem

Seasons in the Abyss

Dead Skin Mask

Hate Worldwide

Raining Blood

South of Heaven

Angel of Death

