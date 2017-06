Crónica segundo día KNIGHTS OF METAL de Barcelona. Con expectación y con curiosidad de lo que nos íbamos a encontrar en la segunda jornada, acudíamos el sábado al Knights of Metal con un variado cartel y una mezcla para contentar a muchos. Tras la cancelación a última hora de The Faceless, el cabeza de cartel del sábado, cambios de ubicación, rumores de cancelación,etc, al final el evento del sábado tuvo lugar en la sala mayor de Razzmatazz aunque mermada en espacio y en barras – y en precio de alquiler.

Debido a las restricciones de la sala en lo que a horarios respecta entrábamos bien temprano terminando de saborear la comida para ver en directo a los enormes Morphium. Una buena forma de acelerar el cuerpo. Con buena puntualidad, rondando las 15:30 saltaron los de Girona para mover a los cerca de 70 personas que ya estábamos dispuestos a recibir la adrenalina que esta banda proyecta.

A priori complicado por la hora, pero me alegró que se congregó bastante público para ver a Morphium. Buen indicador de que esta banda ya cuenta con una buena red de seguidores, entre ellos yo. Salieron dispuestos a reventar la sala, tal como Alex repetía una y otra vez y así “Away from myself” fue la elegida para arrancar.

Por si estábamos dormidos por ser hora “oficial” de sienta “What Lies Behind Words” de su nuevo trabajo, un tema tremendo y sin duda uno de los mejores que se han marcado. Y el que puso la sala patas arriba con muchos coreando el tema. Ver este tema en directo es constatar que Alex se está convirtiendo en uno de los mejores frontmans del panorama nacional.

Cambio de escenario y sorpresa de la noche con Beyond Creation. Nunca los había visto antes en vivo y sin duda me dejaron perplejos. 45 minutos de actuación de puro Death Metal y un virtuosismo apabullante.

Voz socarrona la de Simon con unos cientos de seguidores que ya empezaban a llenar la sala dispuestos a demostrarnos que los canadienses ya son unos grandes. Comenzaron con la gigantesca Omnipresent Perception con grandes pasajes y coordinación de relojero entre los integrantes. A destacar Theatrical Delirium en la que se recrearon dándonos ganas de más y sin duda duda aumenta las listas de sus afines.

Media hora de espera, quizá demasiada para ver a Dead By April, os suecos del Metalcore con el hiperactivo Jimmie Strimmell al frente bajo su gorra roja. Se presentaron en Barcelona con su nuevo trabajo “Worls Collide” recién estrenado.

Buen show el que nos ofrecieron, incluso lo afirmamos los que no somos muy afines a este subgénero. Varios detalles me sorprendieron, la fresca y aguda voz del gigante Pontus que aporta también base de guitarra y teclados. Para recordar y enmarcar el tema Breaking Point que fue cabeceado por la gran mayoría de los congregados.

En este momento, la sala ya presentaba un mejor aspecto y el máximo de afluencia ya que no se llenó más de la mitad pero una entrada aceptable a pesar de la que había caído días anteriores.

Obscura pasó sin pena ni gloria en gran parte por la apatía que mostraron en el escenario donde no consiguieron empatizar con el público, tampoco lo intentaron mucho. Centrados y concentrados en su actuación sin apenas movimientos ni levantamiento de cabeza. Era el mismo efecto que visualizar un dvd de algún concierto suyo.

Quizá les pesaba que en la competencia del death técnico Beyond Creation habían sorprendido y dejado un gusto excelente. También sumamos que el sonidos y las luces no fueron acertadas. Lo intentaron tímidamente y quizá con “Comme il faut” arrancaron algún headbanging y movimiento en la parte delantera, pero sin duda para enganchar hay que querer y creerlo. Si tuviésemos que puntuar, aprobado raspado.

Para enseñar a nuevas generaciones como meterse al público en el bolsillo los siguientes Korpiklaani sería un buen maestro. Desde el primer minuto la gente cantaba y bailaba cada uno de sus párrafos. Sin duda el ambiente se había tornado más festivo que otros, pues su música así lo requiere, un tono más jovial y desenfrenado. Dejando de lado los virtuosismos, los ritmos se hicieron más amigables y bailes. Tantos años en primera línea de fuego se nota.

No es grupo que me agrade mucho y no acabo de encontrarle el punto de entrada en mi. Les di la oportunidad pero no compartía tanto gozo como el resto. Con este panorama actuaron a placer, un show más largo que el del resto, centrando su repertorio en sus últimos lanzamientos, destacando Vodka y Wooden Pints. Sin duda el folk metal que practican los fineses es de agrado sencillo por ser melodías pegadizas, sin complicaciones y con aire optimista.

Pero lo raro del cartel ahora se hacía más latente que en otros compases de la velada, pasando de la fiesta la oscuridad más profunda y suntuosa con los suecos Dark Funeral. Unos cabezas de cartel que sería la última actuación del festival tras la cancelación de The Darkness.

Así como los predecesores son un cúmulo de melodías, sonidos y movimientos, Dark Funeral es una caja compacta de música con poco dinamismo y bien centrado en su actuación y sobriedad. Así se puede detectar en su último trabajo que presentaron hace poco en salas y ahora en este marco, “Where Shadows Forever Reign”.

La fórmula de su éxito permanece invariable y por ello son unos de los abanderados del black metal con esa vocal gutural secador que deja yerma toda belleza y esas guitarras cortantes que dejan con poco aliento. Durante el transcurso de su actuación el público empezaba a abandonar la sala, pero los que nos quedamos disfrutamos de temas como “Stigmanta” , “Ravenna” o “Dominator”.

En resumen y con todo lo acontecido en las horas previas del inicio del festival, fue una buena jornada y a juzgar por los comentarios, la anterior encabezada por Belphegor también lo fue. Si pensamos lo que sucedió en vez de lo que pudo ser, podemos concluir que fue una apuesta arriesgada con mucho a mejorar pero que fríamente se agradece poder ver este tipo de bandas que no acostumbran venir. Esperemos que se celebren más ediciones con mejor atino y no tan mala suerte y con un cartel de música underground de esta talla.

