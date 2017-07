Crónica SCORPIONS+ ARANEA ADVENTUS + AVALANCH en Torrelavega | Campos del Malecón, Cantabria | 12/06/2017

SCORPIONS ARRASA EN TIERRAS CÁNTABRAS

Con motivo del año Jubilar Lebaniego, Torrelavega se convirtió por un día en parada obligatoria para cualquier amante del Heavy Metal. Una ciudad que no está dentro de prácticamente ningún circuito, pero que sin embargo, el pasado 12 de Julio era protagonista de la primera parada de los germanos Scorpions en nuestro país.

El escenario elegido para ello, fueron los Campos del Malecón, que se abrieron al público según la hora prevista (a las siete de la tarde), ofreciendo un acceso ordenado y pudiéndose ver miles de caras de expectación de lo que prometía ser una velada mágica.

Los primeros en intentar caldear a un público que seguía entrando, fueron los cántabros Aranea Adventus. Apostando por un Heavy Clásico, su presencia en el escenario no pasó desapercibida, pese a lo poco finos que estuvieran vocalmente hablando. Sin embargo, el buen rollismo que desprende la banda inundó el Malecón dejando un buen sabor de boca.

ARANEA ADVENTUS

Terra Vitus (intro)

Cabalgando

Doncella de Hierro

Fuera de la Ley

Noche de Heavy Metal

El llanto del Labaro

Si alguien podía arrebatar algo de protagonismo a Scorpions, fueron sin duda Avalanch. El proyecto resucitado de Alberto Rionda, no sorprendieron, enamoraron. Y es que, cuando toman un escenario, no importan sus dimensiones, se convierten en un solo, una maquinaria sin fallos y muy bien engrasada.

Alberto Rionda fue el primero en salir a escena, deleitándonos con su poderío a las seis cuerdas, seguido de un Mike Terrana pletórico (algo habitual en el batería pero que no deja de fascinar), para dar paso a unos sonrientes Jorge Salán, Manuel Ramil y Magnus Rosé, dejando para el final a Israel Ramos, que con su actitud levantó los primeros vítores de la tarde.

Gracias a ellos, el público comenzaba a agolparse en las primeras filas de la zona VIP, con los brazos levantados y demostrando cuán afines son a una banda que se encontraba más que cómoda y cantando al unísono temas como el Angel Caído y Corazón Negro.

Fue realmente una lástima que no pudieran disfrutar de la pasarela preparada para Scorpions, ya que ahí podríamos haber visto a una banda en pleno apogeo a la que el escenario se le quedaba pequeño por los cuatro costados.

AVALANCH

Hacia la Luz

Tierra de Nadie

El Angel Caido

Xana

Corazón Negro

Delirios de Grandeza

Antojo de un Dios

Papel Roto

Alas de Cristal

Niño

Lucero

Pasadas las diez y media de la noche, un telón negro nos ocultaba lo que se estaba preparando para la entrada de los Headliners. Scorpions habían pasado por España el año anterior, sin embargo, se cumplían diez años desde la última vez que pisaban tierras cántabras.

Pese a que no se vendieron todas las entradas, cerca de 9.000 personas se reunían para poder disfrutar de los maestros de las baladas. Este hecho, hizo precisamente que la zona VIP luciera un tanto desanjelada a los laterales y al final de la misma, pero tampoco causó ningún efecto sobre los alemanes.

Una sirena nos alertaba del comienzo, cayendo el telón y dejando a la vista una pantalla gigante junto a dos más laterales que alertaban que Klaus Meine, Rudolf Schenker, Mathias Jabs, Pawel Maciwoda y Mikkey Dee no iban a darse con chiquitas esta noche. Y no lo hicieron cuando la explosión de “Going out with a Bang” estalló en los campos de Malecón, dónde el respetable hacía un acto de presencia atronador.

“Make it Real” presagiaba lo que ya veríamos, un Rudolf Schenker que tomaba las riendas en cuanto a animación se refiere, seguido muy de cerca de su compañero a la guitarra Mathias Jabs mientras Klaus Meine se unía paseando por una pasarela, pie de micro en mano, buscando la complicidad con las primeras filas que se hacían un tanto de rogar.

“Bad Boys Runing Wild” retumbó sin medida donde Mikkey Dee dejó clara su potencia, seguida por “The Zoo”. Era el momento de dar un descanso a la voz de Meine pese a que la cantidad de conciertos a sus espaldas y los propios años no parecen pasar factura por ella, dejando acaparar todas las miradas en el trio de ases (Schenker, Jabs, Dee) con la instrumental “Coast To Coast” dónde las baquetas de Dee marcaban una gran diferencia frente a su predecesor Kottak, sonando mucho más contundente y poderoso.

La vuelta Klaus supuso el comienzo de un Medley de temas escritos por la banda en los años setenta, sin ninguna variación en lo que pudimos ver el año pasado, con “Top of the Bill”, “Steamrock Fever”, “Speedy´s Coming” y “Catch your Train”.

Dejando los años setenta atrás y llevándonos a su presente, “We Built this House” pareció volver a levantar al público de la zona preferente, terminando de enloquecer a la pista situada detrás de dicha zona.

Otro merecido descanso al señor Meine que delegó en un Mathias Jabs apoteósico con “Delicate Dance” para volver a un nuevo acústico donde todos, sin excepción, se situaban sobre la pasarela central y donde se montó un pequeño set de batería. En ese momento Klaus preguntaba al respetable cómo estaba yendo la noche para dar paso a “Always Somewhere” que enlazaba con “Eye of the Storm” y “Send me an Angel”.

Tras habernos bajado tanto las revoluciones, era necesario subirlas de nuevo y volver a hacer participes a todos los que allí estábamos con “Rock ´n´Roll Band” seguida de “Can´t Get Enough”.

Tras esa pequeña revolución, llegó la emoción. Y es que Klaus y los suyos decidieron realizar un pequeño homenaje al rey de reyes: Lemmy Kilmister. La canción elegida fue “Overkill”, haciendo que el Malecón se viniera abajo. Las pantallas gigantes mostraban fotos de Lemmy mientras cuernos, vítores y gritos acompañaban la música y donde Dee era el protagonista absoluto, terminando con un set de batería que terminó directamente en los aires, gracias a una grúa que los elevaba mientras todos los focos le apuntaban manteniendo las fotos de Lemmy a sus espaldas. Todo homenaje a su compañero es poco para el gran batería.

Tras esa emoción y habiendo despertado en cierta a medida a una audiencia que se seguía manteniendo controlada, “Blackout” y sobre todo, “Big City Nights” volvieron a la carga sin dar descanso, y dejándonos con la miel en los labios, puesto que supuso la pausa antes de los bises.

Realmente fue una lástima que las primeras filas hiciesen un acto de presencia tan contundente en ese momento y no durante todo el concierto, aunque también hay que mencionar, que el show y el setlist que ofrecieron los alemanes no distaba mucho de lo visto el año pasado.

La recta final llegó con tres canciones que no podían faltar “Coming Home”, la fabulosa “Still Loving You” Y “Rock me Like a Hurricane”.

Scorpions están más que en buena forma, parece que los años no pasan por ellos y mucho menos por la calidad que ofrecen en todos sus conciertos. Son sinónimo de calidad, de profesionalidad y de emoción. Quizás esa despedida de la que tanto hicieron gala no llegue mañana, pero con conciertos como este y pese a las mínimas variaciones que vimos, no importa que sigan deleitándonos todo el tiempo con quieran con su música y su presencia. Dignos de ver, de disfrutar, pero sobre todo, de sentir.

SCORPIONS

Intro

Going out with a Bang

Make in Real

Bad Boys Running Wild

The Zoo

Coast to Coast

70´s Medley

Top of the Bill, Cath you train

We built this house

Acoustic Medley

Wind of Change

Rock and Roll Band

Can´t get Enough

Overkill

Drum solo Mikkey Dee

Blackout

Big City Nights

Coming Home

Still loving you

Rock you like a Hurricane

Texto y Fotos: Laura De Vicente Rovira

