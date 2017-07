Crónica HIM en Madrid | Sala La Riviera | 15/06/2017

HASTA SIEMPRE HIM

La Riviera – Madrid

| Texto Jésica Cristóbal | Fotos Yanko Pla |

Los fineses nos ofrecieron un concierto único en cuanto a actitud y a temas. Fue desolador, a la vez mágico y maravilloso.

“Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va”

Su sold out y toda la emoción que acompañó al concierto de HIM en La Riviera me demuestra que el público sigue apoyando a esta banda, que significa mucho para mucha gente y que por ellos también estoy yo aquí.

Cubrir este concierto para mí es algo muy especial, es uno de mis grupos top. Cuando empecé a seguirles no sabía (ni de coña) que hoy mi pasión compartiría profesión. Vivo en un sueño sin límites, disfruto de cada momento y me dejo llevar por la música y por la vida. Aunque todavía soy novel pongo toda mi pasión y estoy muy agradecida al mundillo y a RIS* de esta oportunidad. Me hubiera encantado entrevistarles, es más, lo intenté pero no concedían entrevistas… Quiero seguir en ésto, quiero contaros todo lo que pueda y quiero que el rock y la música sean mi principal devoción.

Os diré que a este grupo le he visto varias veces, en España y fuera. En lugares más íntimos como el Tavastia (pub ubicado en Helsinki donde tienen por costumbre celebrar el fin de año con un concierto) ó en un gran festival como el Rock Im Park (celebrado en Nüremberg, Alemania)

Este bolo ha sido el BOLAZO para mí. Him no me tiene acostumbrada a este espectáculo, las veces que yo les he visto no estaban en tan buena condición física. El feeling siempre se ha mantenido, pero el juego de sonrisas y tocar varios bises…ha sido una experiencia diferente.

Este concierto que ha formado parte de la gira que pone fin a su carrera, le ha puesto un broche de oro. Ha hecho revivir en nosotr@s los buenos momentos de la banda y los hemos visto como nunca antes.

HIM es una banda de rock gótico, un referente de esta música en Finlandia. Capaces de atravesar fronteras y compartir sus éxitos. El grupo lo creó su vocalista Ville Valo junto al bajista Mikko Paananen “Migge”. Después se incorporó Mikko “Linde” Lindström, con su melena rubia (desde hace muchos años convertida en rastas). En el 2000 incorporan a su batería Mika “Gas Lipstick” Karppinen y un año después para los teclados cogen a Janne “Burton” Puurtinen.

En este bolo han estado casi todos, a excepción de Gas, que dejó la banda en 2015 (parece ser que sin malos rollos) El batera fue sustituído por Jukka “Kosmo” Kröger.

Teloneados por ROMANTHICA, de Barcelona, hacen un pop-rock cantado en castellano con letras melancólicas compuestas por su vocalista David Gohe. El grupo tuvo muy buena actitud sobre el escenario, buenas tablas, buena energía, en definitiva buenos artistas.

Siempre me gusta que haya teloneros en los conciertos, me da sensación de compañerismo entre músicos. Y yo soy defensora del compañerismo al 100% siempre que sea correspondido, sino no es algo que no se puede mantener.

Tocaron temas de su último disco “MMXVII” y del anterior “ETERNO”. No faltó su primera canción “Al final” que fue tocada en penúltimo lugar.

SETLIST ROMANTHICA

Despierta El Vientre Muriel Para tí Arder Al final Mercurio

Y llega el momento de la verdad, HIM His Infernal Majesty iba a tocar en La Rivera otra vez. Después de nueve años, después de haber flojeado un poco en sus últimos álbumes… Aquí estaba de nuevo, más real que nunca.

Salió al escenario a las 21.15 y fue recibido con una gran ovación.

Abrió con Buried Alive by Love temazo de su disco LOVE METAL. Un concierto de grandes éxitos. 24 temas en total (contando los bises, que hubo dos), en Your Sweet Six Six Six apreciamos los gorgoritos de Valo, su voz quebrada y su sonrisa.

El baile en circular de Linde también es un clásico de ellos y no podía faltar en esta ocasión.

Después de trasladarme directamente al inframundo con It’s All Tears y Wicked Game me toca volver a la realidad porque el frontman nos dedica unas palabras sobre su despedida, agradeciendo al público estos 25 años. Consideran que es el fin de esta etapa y no creen que vuelvan a tocar más veces juntos después de esta gira.

El siguiente tema para recomponernos de estas palabras agridulces… Killing Loneliness, segundo single de su álbum DARK LIGHT. Cada uno mata la soledad como puede y a mí la música me acompañará hasta la muerte.

Dato curioso PREMIOS EMMA 2017

Ville Valo ha ganado por la audiencia finesa a

MEJOR VIDEO MUSICAL DEL AÑO

Dirigido por Ykä Järvinen

«Olet Mun Kaikuluotain»

Viendo este vídeo se puede atisbar la idea de un proyecto en solitario. Algo de lo que ya se lleva tiempo hablando es de un proyecto personal: Rambo Rimbaud que presentó en el Helldone festival en 2014.

Llegamos al final del concierto y al de esta crónica. El último tema antes de los bises fue The Funeral of Hearts donde tod@s cantamos a una por la tristeza de nuestros corazones.

Se fueron y volvieron porque no podía faltar ni Pretending, ni When Love and Death Embrace dos de los 4 temas elegidos para bises. El último final fue Rebel Yell un clásico de su juventud, divino y fugaz tesoro… Him ha revivido la llama en tod@s.

SETLIST HIM

Buried Alive by Love Heartache Every Moment Your Sweet Six Six Six Resurrection The Kiss of Dawn The Sacrament Tears on Tape Rip Out the Wings of a Butterfly Stigmata Diaboli Gone With the Sin Bleed Well It’s All Tears Wicked Game (Chris Isaak cover) Killing Loneliness Poison Girl Heartkiller Join Me in Death In Joy and Sorrow Right Here in My Arms The Funeral of Hearts

Bises:

Pretending Soul on Fire When Love and Death Embrace

Bises 2:

Rebel Yell (Billy Idol cover)

