Crónica GUNS N´ROSES en Madrid | Estadio Vicente Calderón | 4/06/2017

La visita de un grande siempre es bienvenida a España y mas aún a Madrid y si se tratan de los Guns N´Roses pues mejor y además con muchas cosas por descubrir, como por ejemplo, si la banda estará a la altura?, le soportará la voz a Axl las casi tres horas de concierto?, su estado físico no le jugará una mala pasada?, en fin, son tantas las espectativas y las preguntas, pero todas hacia un mismo fin, el poder disfrutar al máximo de su directo, algo que pocas veces veremos repetido por estos lugares, si no es que nunca más, así que con las cartas sobre la mesa, nos dispusimos a ir hacia el Vicente Calderón, hasta hace poco la casa del Atlético de Madrid, que ya miran a su nuevo reducto.

Fue agradable ver según te acercabas al recinto, ver la gran afluencia de público, de las distintas camisetas de los Guns, gente de todas las edades hacer su recorrido a la que se esperaba una noche inolvidable y vaya si lo fue. Este tipo de escenas previas, aumentan la adrenalina, porque no hace ver, nos hace sentirnos participes de un acontecimiento único y crea un muy buen ambiente. La seguridad y el orden por parte de los promotores estuvo a la altura y las fuerzas de seguridad pusieron su parte para que la fiesta corriera en paz, más aún con todo lo que pasa allí afuera que nos nos deja estar tranquilos con tantos atentados en recintos con mucho público. Chapo por todos los que velaron por que el directo fuera normal.

Pero precisamente muy normal no era la banda que pisaría esa noche el Calderón, nos referimos a todos unos iconos del Rock, como Guns N´Roses, y eso amigas y amigos, no era para dejar escapar la ocasión, había que estar allí, había que vivirlo, sudarlo, sentirlo, dejarnos todo esa noche como esperábamos ellos también lo hicieran.

Al menos mi experiencia tras ver a Guns N´Roses en Hellfest, Nantes (Francia) en 2012, no había sido, por así decirlo la mejor experiencia, es cierto, que iba con otros músicos y su estado físico era otro también. Nada que ver con su actuación del pasado domingo 4 de Junio, que además contaría con varios de los miembros originales, entre ellos el inigualable Slash.

Pues lo primero positivo de la noche fue que la banda salto al escenario de forma puntual, e incluso algo antes de lo previsto, lo cual dice mucho de lo que Axl ha ido aprendiendo durante su tormentoso regreso. El sonido, al menos desde donde yo estaba fue algo que fue mejorando conforme avanzaban los temas para fortuna nuestra, por lo que podemos darle una buena calificación final a todo el directo. Y con respecto a las preguntas que nos hacíamos al principio, pues, si aguanto la voz de Axl, hasta el final y debo decir que la mantiene en buen estado de forma, sin duda el rodaje anterior, su gira con AC/DC y esta nueva gira le ha hecho cuidarse y retomar el buena camino, ya que también lo vimos más delgado que en años anteriores, mejor conservado, se ve que esta haciendo un esfuerzo por al menos estar en mejor forma, es cierto que no conserva la belleza ni el físico de su juventud, como otros compañeros de batalla de aquellos años, entiéndase fundadores y bandas afines de los 80´s, pero pocos se mantienen como Fausto, ya que los años pasan para todos y no hay nada que hacer, más que intentar hacerlo dignamente.

Se podrán llevar mejor o peor, se habrán reunido por la pasta (quien si no lo ha hecho) y quienes somos nosotros para juzgarlos, es más, que importa sus razones, lo que de verdad importa es que pasaron cerca y estuvimos allí para disfrutar de sus temas en directo una vez más, o por primera vez para muchos. Lo que importa es que fuimos testigos de una banda legendaria, que podrá gustar más o menos, o agradar más o menos sus formas, pero que se han ganado por derecho propio su salón en la fama de las bandas de rock y eso no ha sido tarea fácil. Basta con ver la de éxitos que desfilaron por el estadio esa tarde/noche para darse cuenta de la envergadura de lo que esta banda hizo en sus inicios y durante los años que le aguanto el ego a todos, siempre quedará lo que hubiera pasado de haber seguido juntos, pero eso es otra historia.

Al menos esta noche sí, pudimos disfrutar de lo mejor de la banda que se dejo la piel, mantuvo su grandeza y nos ofreció un enorme concierto de casi tres horas repasando todos sus clásicos, no se quedo ninguno en el camerino, lo dieron todo. Vimos a un Axl renovado, es cierto que no posee la figura de los 80´s o 90´s pero quién la tiene, aun así se nota que se preocupa por su físico y ha pegado una gran mejora, y su voz, genial, aguanto todo el evento y disfrutamos con él sus canciones más representativas, detrás la otra figura de peso, Slash, que ya sabíamos que seguía en gran forma física y musical, gracias a su proyecto en solitario y continuas giras, también estuvo a la altura, de él nunca dudamos, su actuación fue de 10, sus solos un regalo a nuestros oídos, como ese que se saco como introducción a “Sweet Child O´Mine”, que hizo levantarse al público y que a muchos se nos helara la piel. Sino el mejor tema de su carrera uno de los más esperados que corearon todos en el Calderón. Vaya recuerdos imagino pasaron por la mente de los más mayores, tantas veces escuchado que vibramos con sus notas durante su actuación.

Incluso la banda no se dejo ningún as para el final ya que arrancó pronto con sus clásicos con “It´s So Easy” a la primera y “Welcome To The Jungle” la cuarta lo que metería a todos en situación muy pronto. Además era de esperar que una banda de su talante tuviera mucho que darnos, así que la entrega entre el público y sus ídolos fue total desde el principio. Me gusto ver a Axl correr de un lado a otro del escenario para acompañar a sus fieles y en otras a sus compañeros, se le vio especialmente comunicativo y esos detalles hacen que el directo gane enteros.

Gusto mucho también el gesto tras el fallecimiento de Chris Cornell de Soundgarden al tocar la versión de “Black Hole Sun”, que emociono a los presentes y era algo que no esperábamos y dice mucho como detalle de la banda. También se notaba en el ambiente a varias generaciones juntas, esto solo consigue unirlo bandas top como estas y dejaba muy bonitas imágenes para el recuerdo, solo recuerdo algo así no hace mucho en este mismo lugar con AC/DC. Esa era una de esas noches que no quieres que acaben, que sean interminables o al menos que duren el doble de lo normal. El espectáculo de luces me pareció muy normal para lo especial de la jornada, pero cumplidor al fin y al cabo.

Hacia el final se dejaron los temas lentos, que también causaron furor como; “November Rain”, o la inconfundibe “Don´t Cry” y la más veterana “Patience” que para ser casi a capella y al final del concierto, vimos que Axl estuvo muy bien con su voz hasta terminar el evento. Una noche para el recuerdo, en donde me lleve una grata sorpresa por que la banda, esta vez sí, estuvo a la altura de las circunstancias, profesional y lo que la gente adora, dejándose la piel en cada tema, en cada carrera en cada tono haciéndonos recordar viejos tiempos haciéndonos sentir jóvenes otra vez.

Texto: Paulo Lara Molina

Fotos: Cortesía fotógrafo de Live Nation

Set List:

It’s So Easy Mr. Brownstone Chinese Democracy Welcome to the Jungle Double Talkin’ Jive Better Estranged Live and Let Die

(Wings cover) Rocket Queen You Could Be Mine Attitude

(Misfits cover) (with “You Can’t Put Your Arms… more ) This I Love Civil War

(with “Voodoo Child” outro) Black Hole Sun

(Soundgarden cover) Coma

(followed by band introductions) Slash Guitar Solo Speak Softly Love (Love Theme From The Godfather)

(Nino Rota cover) Sweet Child O’ Mine Out Ta Get Me Wish You Were Here

(Pink Floyd cover) November Rain

(“Layla” piano outro with Axl… more ) Knockin’ on Heaven’s Door

(Bob Dylan cover) (with “Only Women Bleed” intro) Nightrain Don’t Cry

(with The Allman Brothers Band’ “Melissa” intro) The Seeker

(The Who cover) Patience Paradise City

