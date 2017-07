Crónica DEEP PURPLE + AIRBOURNE en Madrid | WiZink Center | 3/07/2017

Por: Yanko PLa

DEEP PURPLE

La despedida

Los responsables de que en muchas tiendas de guitarras de Estados Unidos cuelguen carteles pidiendo a los que acuden con intención de probar los instrumentos, que no toquen uno de los riffs más reconocibles y trillados de la historia del rock, DEEP PURPLE, se pasaron por Madrid con lo que han llamado el “Farewell Tour”, y su último trabajo,”Infinite”, en el bolsillo.

Les acompañaron los Australianos AIRBORNE, de quienes ya se ha dicho, y con bastante razón, que podrían ser los sucesores de los míticos AC/DC.

El evento tuvo lugar en un Palacio de los Deportes/WeZink Center que a pesar de no presentar un aforo completo, al menos durante la actuación de los teloneros, ya que es cierto que más tarde, para cuando llegó el turno de los PURPLE, la afluencia del público se incrementó considerablemente.

Como hemos dicho, AIRBORNE han sido comparados con los también australianos AC/DC, y esto no es debido únicamente al hecho de que ambos grupos proceden del mismo país. Las coincidencias entre ellos van mas allá.

AIRBORNE es energía, potencia (en el escenario vimos nada más y nada menos que 24 pantallas de amplificador…), guitarras chillonas, actitud…rock n roll en estado puro, sin florituras.

Los Australianos ofrecieron una actuación frenética en la que no hubo ni un segundo para el aburrimiento. Durante aproximadamente una hora el público no pudo perder de vista el escenario y lo que allí ocurría, con un Joel (cantante) que corría de un lado a otro del escenario como si le hubieran puesto salsa picante en la ropa interior…que lo mismo saltaba, que se subía a lomos del personal para mezclarse con la multitud, que rompía botes de cervezas a cabezazos…

La fórmula de AIRBORNE no es nueva, no han inventado nada. Pentatonicas para arriba y para abajo, estribillos del tipo “canta conmigo”, potencia (mucha..) y actitud (mucha también..). Es la vieja fórmula del rock n roll, canción tras canción….y ¡¡funciona!!

Entre su repertorio temas como “Too Much, Too Young, Too Fast” o “Running Wild” que sonaron como auténticas bombas (musicales, que de las otras mejor no hablamos…) en un WeZink Center que vibraba al ritmo que marcaban los Australianos. Sólo había que ver las expresiones de los presentes para darse cuenta de que el objetivo de los teloneros, que no es otro que ir preparando al público y calentándolo para la actuación principal, fue cumplido y sobrepasado con creces.

Tras la actuación de AIRBORNE, unos cuarenta y cinco minutos de espera para el típico cambio de equipo, y llegaron los DEEP PURPLE.

Lo primero que hay que señalar es que este se supone que es el último tour de los míticos roqueros, un adiós que sinceramente a juzgar por el aspecto físico y nivel de energía mostrado, quizás debió llegar un poco antes.

DEEP PURPLE ya no es lo que era. Pero es que los años no pasan en vano, salvo para los Rolling…. No me interpretéis mal, sus componentes son unos músicos excelentes con una experiencia dilatada ganada a lo largo de muchos años en los escenarios. Pero sencillamente, sus directos ya no enganchan. De hecho, durante su actuación pude ver a muchos asistentes más preocupados de sus móviles, que de lo que estaba ocurriendo en el escenario.

El cantante Ian Gillan es quizás la pieza más débil del conjunto, ya que se le nota forzado y me atrevería a decir que en algunos momentos, incluso pasando apuros, intentando defender un repertorio que a pesar de haber sido elegido teniendo en cuenta su situación, se le hace difícil. Quizás también por esto vimos muchos solos que servían para rellenar y ganar tiempo para que el cantante recuperara fuerzas.

La Banda venía a presentarnos su último trabajo, Infinite, sin embargo tan sólo escuchamos cuatro canciones de dicho álbum. El resto de los temas prácticamente en su totalidad, fueron clásicos de los mejores años de la Banda.

DEEP PURPLE es una gran Banda de esas que han hecho historia, sus temas han superado con creces la prueba del tiempo y seguramente seguirán sonando cuando ninguno de nosotros estemos ya por este mundo….pero el tiempo pasa para todos, menos para los Rolling.

Para terminar me gustaría dar un pequeño tirón de orejas a la organización, que no fue todo lo colaborativa que cabría esperar con los medios, impidiendo en un principio realizar fotos de AIRBORNE (aunque luego recapacitaron, a un servidor no le avisaron y por este motivo no hay fotos en esta crónica) y poniendo obstáculos para nuestra permanencia en el recinto una vez realizada la sesión de fotos (esto también se solucionó, pero estas cosas no deberían ocurrir).

Texto y Fotos: Yanko PLa

Set list:

Time for bedlam

Fireball

Bloodsucker

Strange kind of woman

Johnny’s Band

Uncommon Man

The Surprising

Lazy

Birds of Pray

He’ll to Pay

Solo de Teclado

Perfect Strangers

Space Trucking

Smoke on the Water

Bises:

Hush

Solo de Bajo

Black Night

Comentarios

Comentarios