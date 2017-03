Crónica de WOLFHEART + ETERNAL STORM | 25 de Marzo | Razzmatazz 3 (Barcelona)

Crónica de WOLFHEART + ETERNAL STORM. Noche de death melódico la que nos esperaba en Barcelona, que tendría que lidiar con otros conciertos programados en la ciudad condal, pero que al final, por afluencia quedó bien parado. Delante de nosotros saltarían a la madera ETERNAL STORM y los finlandeses ya más veteranos que los primeros WOLFHEART.

No hace mucho tiempo, a finales de 2015 se presentaron teloneando a Swallow The Sun y ya en aquel concierto sentí que era un grupo a tener en cuenta para las quinielas. Igual que en aquel entonces, este sábado presentaban disco, Tyhjyys. Esta vez, como merecían, capitaneando el concierto. Como apoyo tenían a la banda madrileña ETERNAL STORM.

Puntual a las 20:30 los jóvenes de Madrid salieron a dejarse la piel y poder demostrar que estaban allí porque les apasiona lo que hacen. Con solo un trabajo llamado From The Ashes llenaron el setlist con trabajos que podremos ver en su futuro lanzamiento. Sin tiempo que perder por su poco tiempo de protagonismo. Concierto soportado por dos grandes pilares la voz seca rocosa de y largos pasajes oscuros de solos o instrumentales, donde se nota una depurada técnica. Gran trabajo que el público recibió con agrado y brindándoles una larga ovación de despedida.

El concierto de los finlandeses fue rápido, continuo y sin descanso mostrando dureza nórdica. Una banda que consolidad en su país de origen y que está deseaos de extender su buen hacer al resto.

Crónica de WOLFHEART + ETERNAL STORM. Personalmente me gusta mucho su apuesta y me gusta su música con melodías tranquilas, a veces un tanto melancólicas detrás de una rugosa voz y una pesada y castigadora guitarra. A parte de su buena música a destacar la potencia y rango vocal del líder Tuomas Saukkonen.

Ante las primeras notas, de Shores Of The Lake Simpele los integrantes fueron saliendo de uno en uno mientras los recibíamos con los cuernos arriba aparecieron por doquier y la banda enseguida mostró cercanía y empatía con los presentes. Intenso heavy, directo en nuestras cabezas, pero con pasajes y elementos suaves.

Sin duda los cuatro integrantes salieron a tocar exactamente la música que el público quería escuchar. Haciendo honor a seriedad Tuomas concentrado en las tareas de vocalista, poco comunicativo y bastante estático, dejando que Lauri se encargase de la presentación de los temas.

Para ello utilizaron temas de su nuevo trabajo como Boneyard o la tremenda y demoledora World on Fire. El público que llenaba la pequeña de las salas de Razzmatazz disfrutaba con cada tema y seguía las instrucciones del jefe Saukonnen.

Zero Gravity uno de mis temas favoritos con los coros incluidos desde la posición de bajo dio paso a la potente que sonó la brutal “Ghost of Karela“. El recital siguió con el público saltando hasta que cerca del final se produjo algo inesperado, un pequeño mosh donde el mismo Tuomas se apuntó y si no recuerdo mal era el primer tema de Winterborn, “Aeon of Cold”. Sin duda uno de sus mejores temas, con la intro de piano, coreada por mucho ante un solo de manual de Mika.

Sorprendentemente Tuomas se mostró más “cercano” y amistoso qué en otras ocasiones, aunque por momentos del concierto se le veía como cansado. Gran concierto, aunque quizá un poco corto ya que no pasó de la hora y diez, el que nos brindaron ETERNAL STORM que con esa entrega y vigor junto con la calidad musical les espera mucha andadura. Si le sumamos a los enormes WOLFHEART es una fórmula infalible para el gozo. Sin duda se quedó en el aire ese sabor del death melódico finlandés que recuerda a AMORPHIS o a INSOMNIUM.