Crónica Concierto W.A.S.P. en Madrid | Sala La Riviera | 3/11/2017

LOS CLÁSICOS NUNCA MUEREN

Este viernes tuvo lugar un evento de esos que a pesar de los años de su líder nunca están de más. Es cierto que se ve en el personaje (Blackie Lawless) el paso de los años, algo inevitable para todos, pero su voz sigue intacta y eso al final es lo que pesa y por lo que debemos valorar su carrera.

También es cierto que un día antes nos llevamos una decepción al conocer que se caía de la gira Beast In Black una banda líderada por Anton Kabanen, ex fundador de Battle Beast y que nos presentaría su nueva banda y por tanto su debut discográfico, >Berserker< un gran disco de Power Metal, dicho sea de paso, por lo que si había en el aire cierta decepción, pero también es cierto que W.A.S.P., era mucha banda y dejaba la cancelación por tanto en un segundo plano. Esperemos verles pronto, porque la banda promete y Anton se ha hecho acompañar de un gran cantante, ya que ideas es algo que sabemos todos les sobra y ya lo comprobamos en su disco debut y como no en su pasado con Battle Beast.

W.A.S.P., salio con cinco minutos de retraso para ofrecernos la gira mundial de unos de sus discos mejor valorados en su carrera y me refiero al >Crimsol Idol<, del cual ya había pasado por Madrid hace unos años y el cual también tuvimos la suerte de disfrutar. En esta ocasión se hizo acompañar de unas pantallas y un largo vídeo que acompaño todos sus temas, dándole un toque de historia muy elegante a su directo. De hecho es uno de los mejores discos conceptuales de la historia, junto al >Operation Mindcrime< de Qüeensryche.

Como citaba al inicio la voz de Blackie se mantiene en un gran estado de forma, por mucho que sea divertido seguirle viendo ataviado en directo de sus mallas y coloridas botas y rodilleras, pero es parte de su forma de ser que siempre ha mantenido y que también se lo agradecemos, ya que es autentico en todo. De hecho lo que corresponde al directo del disco en lo que se refiere estuvo sensacional, de principio a fin, es más, entro tan concentrado que no interactúo con el público hasta no terminar esa primera parte de su directo.

La segunda parte, la que corresponde a los clásicos, fue cuando Lawless, dedico unas palabras a Madrid lo que calentó más si cabe al público, tras haber escuchado en directo, porque no decirlo, uno de sus mejores álbumes de su carrera. Llegaba la hora que muchos esperaban también seamos sinceros, y me extraño que estando anotada en el set list de ese día como es el tema “Real Me” decidieran al final saltárselo, algo que personalmente me dio mucha pena, ya que es un gran tema.

Los clásicos fueron cayendo y la verdad sonaron como de costumbre, impecables. Son de esas canciones, para los que hemos crecido con esta banda y amamos esta música que nos calienta la sangre de manera positiva, nos anima y despierta de una forma que solo la música consigue encendernos. Son de esas canciones que nunca pasaran de moda, por mucho que las escuchemos todos los días, o en el coche de camino a su directo y después también para recordar lo bien que lo pasamos una vez más con W.A.S.P.

Fue bonito ver también las clásicas camisetas de la banda con el número de años de la banda a la espalda, vi muchas con el 28, 30, 33 y como no las nuevas con el 35. Sí 35 años lleva la banda sobre los escenarios y ofreciéndonos grandes discos, algo que dice mucho de su calidad y de mantenerse fieles a un estilo y que por suerte se ha cuidado para seguir, cada dos por tres, hacer giras mundiales y traernos de nuevo el recuerdo de sus temas, esos que nunca pasarán de moda.

Pero me extraño, que dedicara tan poco tiempo a revivir tan solo un puñado de temas de su vieja escuela y no ofreciera un mayor tiempo para ellos. Ya que no son temas tan largos. Incluso en otras ocasiones en que la banda telonera ha cancelado por motivos varios, la banda principal ha tenido el detalle de ofrecernos unos minutos extras con más canciones, algo que todos hubieran agradecido sin duda. Y teniendo prácticamente una hora, tras la cancelación de Beast In Black, habría estado bien un poco más de tiempo para escuchar a W.A.S.P.. O porque no, que se hubiera elegido desde el inicio de su gira mundial, un repertorio más amplio de clásicos, aunque ello significará que la actuación se eleve a las dos horas, ya que siendo una gira mundial, bien habría valido la pena el esfuerzo y sus fans lo habrían agradecido sin dudarlo.

Quince cortes o catorce si eliminamos “Real Me” que no la toco, al menos en Madrid, me parecen poco, para una gira mundial, por mucho que sea con el >Crimsol Idol< como plato principal de la gira, ya que W.A.S.P., es una banda con muchos temas para recordar que solo tres de ellos “LOVE Machine”, “Wild Child” y I Wanna Be Somebody” si eliminamos “Golgotha” que es una canción más nueva, por así decirlo.

Yo creo que ese es el único pero que le pongo a su directo y por tanto a la gira, sin contar claro con la cancelación de Beast In Black, que debería haber hecho una gira de más minutos, si Avantasia lo hizo de tres horas, por que no W.A.S.P., y no digo tres horas, pero con dos, habría dado de sobra para meter cinco o siete temas más y todos más felices a casa. Pero también es cierto que el sonido, su voz y la actuación estuvieron una vez más insuperables y Blackie estuvo a la altura de las circunstancias. Es muy soso, para con el público, pero al final lo que vinimos a ver es sus canciones y no sus discursos de la vida, por lo que nos fuimos todos felices a casa, pero insisto, se nos hizo muy breve.

Texto y Fotos: Paulo Lara Molina

Set List:

The Titanic Overture

The Invisible Boy

Arena of Pleasure

Chainsaw Charlie (Murders in the New Morgue)

The Gypsy Meets the Boy

Doctor Rockter

I Am One

The Idol

Hold on to My Heart

The Great Misconceptions of Me

L.O.V.E. Machine

Wild Child

Golgotha

I Wanna Be Somebody

