Crónica Concierto SHIRAZ LANE + BROTHER FIRETRIBE en Madrid | Sala Caracol | 4/11/2017

BROTHER FIRETRIBE

La música que a Disney le gustaría escribir..

Por: Yanko PLa

15 años cumplen los Finlandeses BROTHER FIRETRIBE en este mundo (o mundillo…según se mire) de la música, y eso merece una celebración. Y que mejor manera de celebrarlo que realizando una gran gira europea, que como no podía ser de otra forma, también les trajo por nuestro país. Concretamente, el pasado 4 de Noviembre, a la Sala Caracol, de Madrid. Junto a los Filandeses también pudimos disfrutar de los también escandinavos SHIRAZ LANE.

Al llegar a la Caracol me encontré un pequeño grupo de personas esperando a las puertas del recinto, no sumaban más de 30…lo que presagiaba un aforo mas bien pobre. Afortunadamente, según se acercó el momento de la apertura de puertas aquello cambió considerablemente.

La hora prevista para dar comienzo al evento era las 20:00 y dado que al terminar el mismo la Sala tenía previsto otra actividad, no podía retrasarse. Así que cuando pasaban escasos minutos de la hora establecida, vimos aparecer en el escenario a unos chavales jóvenes cuya estética me pareció una especie de GUNS N ROSES, más pulida y refinada.

Las cosas no parecen ir mal para este Grupo de Helsinki, ganadores del torneo “Hard Rock Rising Helsinki”, que les brindó la oportunidad de cruzar el charco, llevándolos hasta Toronto, donde actuaron en el Hard Rock Café.

La estética no es en lo único que los componentes de SHIRAZ LANE se parecen a los míticos GUNS N ROSES, ya que la música de los finlandeses es una mezcla del rock clásico de los 80’s con aires más modernos. Asimismo, la voz del cantante con un timbre bastante alto, casi femenino, recuerda a la de Axl Rose.

El tema elegido para romper el hielo fue “Wake Up”, que al igual que “Begging For Mercy”, y “Mental Slavery” que también formaron parte del repertorio, están incluidos en el disco “For Crying Outloud”, del año 2016.

La Banda sonó potente, confiada… Para ser unos chavales tan aparentemente jovenes, demostraron una soltura y unas tablas dignas de las Bandas más experimentadas.

Antes de dar comienzo el evento estuve charlando con algunos de los asistentes y al preguntarles por los teloneros, ninguno parecía conocerlos. Pero a medida que avanzaba su actuación pude escuchar comentarios muy favorables que expresaban la sorpresa que muchos de ellos se habían llevado con esta Banda. Para ser sincero, yo mismo quedé gratamente sorprendido no solo por la música, sino también por el espectáculo ofrecido.

El resto de los temas interpretados, en total la actuación de SHIRAZ LANE incluyó tan sólo nueve, fueron extraidos del EP del 2015,”Be The Slave Or Be The Change”. Todos ellos con un aire a ese Rock de finales de los ochenta que personalmente tanto me gusta, pero con un sonido más actual.

Si os gusta el rock (y puesto que estáis leyendo esto debo suponer que es así…) no debéis perder de vista está Banda.

Set list:

Wake Up

Carnival

Begging For Mercy

Harder To Breathe

Story to tell

PLU

Shagri la

Mental Slavery

Out there Somewhere

Al finalizar la actuación de SHIRAZ LANE y tras los minutos de rigor para el cambio de equipo, todo estaba listo para los protagonistas de la noche, BROTHER FIRETRIBE.

Ya hemos dicho que el motivo de la presencia de los Finlandeses en los escenarios de media Europa era la celebración de los 15 años de la Banda, y en cuanto los músicos aparecieron en escena fue evidente que aquí todos habíamos venido a pasarlo bien.

Uno a uno los componentes de la formación fueron subiendo al escenario de una sala Caracol totalmente repleta, y cuando todos menos el cantante Pekka se encontraban en sus puestos, comenzaron a tocar una intro que dio la bienvenida al cantante, quien salió con energía y demostrando un gran entusiasmo.

“Help is on The Way” (Sunbound, 2017) inauguró la actuación. Unos segundos después, allí estábamos todos los asistentes cantando y moviéndonos al ritmo de la pegadiza melodía.

A mi lado tenía un grupo de fans procedentes de Asturias que habían venido exclusivamente para el evento, y que llevaban esperando a las puertas desde las nueve de la mañana. Una de ellos me miraba con una cara de felicidad que es difícil de explicar, y en la que no vi ni un ápice de cansancio o arrepentimiento por la paliza. Puede que BROTHER FIRETRIBE no sea una Banda de masas, pero es evidente que tiene una gran masa de seguidores fieles que los siguen desde sus inicios hace ya quince maravillosos años.

A lo largo de todo el repertorio compuesto inicialmente por unas 20 canciones, si bien supongo que por motivos de tiempo finalmente algunas fueron eliminadas, la Banda fue moviéndose por todo lo que ha sido su trayectoria, combinando temas de sus diferentes trabajos. En todo momento tanto Pekka como el resto del grupo estuvieron joviales y divertidos, mostrando una gran empatía con el público, charlando y gastando bromas, y demostrando un gran cariño por nuestro país ( y por nuestro clima.…)

Para finalizar la actuación de forma apoteósica, los miembros de SHIRAZ LANE volvieron a subir al escenario, alguno de ellos en calzoncillos….y junto a BROTHER FIRETRIBE interpretaron “I Am a Rock”.

De todos los temas interpretados, 14 en total, me es difícil seleccionar los que más éxito tuvieron. Con una banda como BROTHER FIRETRIBE, capaz de componer unos temas tan pegadizos, es difícil decir si alguno de ellos fue mejor recibido que el anterior…Es increíble que a pesar de los diferentes proyectos de los componentes del grupo, todavía les quede creatividad para componer unos temas con tanta capacidad de enganche. Definitivamente, han encontrado la fórmula que Disney lleva toda la vida buscando…..

Set list:

SUNBOUND + HELP IS ON THE WAY

INDELIBLE HEROES

ONE SINGLE BREATH

HEART OF THE MATTER

FOR BETTER OR FOR WORSE

SHOCK

RUNAWAYS

LAST FOREVER

TASTE OF A CHAMPION

IM ON FIRE

BIG CITY DREAM

GIVE ME TONIGHT

HEART FULL OF FIRE

I AM A ROCK

Fotos y texto a cargo de: Yanko Pla

