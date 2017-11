Crónica Concierto Moonspell + Bizarra Locomotiva + Norunda en Valencia 2017

Crónica Concierto Moonspell + Bizarra Locomotiva + Norunda en Valencia Noviembre 2017.

Potente, completa y extensa gira la que estamos pudiendo disfrutar durante este mes de noviembre de 2017 a cargo de los portugueses Moonspell, de la cual por cierto Rock In Spain ha sido patrocinador, llevando su atmosférico sonido a caballo entre el doom, el gótico con toques black por Santiago, Bilbao, Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid, acompañados de sus compatriotas Bizarra Locomotiva y los españoles Norunda.

Esta fría noche de domingo los recibíamos en Valencia, con una sala que todavía no estaba en su máximo apogeo para recibir a Norunda, banda de thrash metal con reminiscencias a los clásicos y que que ofrecieron un espectáculo que divirtió a los presentes presentando su hasta el momento único lanzamiento, Irruption, con temas como “Dynamite”, “Violent Street” o “Infoxication”.

Poco después de los 40 minutos de actuación de Norunda, salían los portugueses Bizarra Locomotiva, que causaron auténtica sensación en la sala por la hiperactividad de su cantante, Rui Sidónio. Con un sonido similar al de los cabezas de cartel, pero llevado a un punto más industrial, seco y con constantes riffs pesados, fue Rui el que se encargó de adquirir todo el protagonismo bajando constantemente desde el escenario para cantar junto al público, con movimientos que recordaban a Rammstein escenificando incluso en uno de los temas, su desmayo (simulado) en la sala, siendo rodeado por el público manteniendo eso sí la distancia prudencial. En lo musical, comentar que la banda carecía de bajista (sonando pregrabado el sonido de las cuatro cuerdas), interpretando temas como “O Escaravelho” o “O Anjo Exilado” donde Fernando, cantante de Moonspell, saldría a escena para formar un dueto en la canción que más gustó a los asistentes, por lo pegadizo del estribillo. Un grupo que gana mucho en directo gracias a la teatralidad de su espectáculo.

Se acercaban las 22.00 de la noche, y 300 personas aproximadamente esperaban la salida de los cabezas de cartel, Moonspell. Venían a presentar su nuevo disco, “1755”, obra conceptual acerca de un terremoto que sacudió la costa portuguesa en dicho año y que tiene como particularidad el ser interpretado en su totalidad en portugués.

Pese a ser un disco recién salido, no anduvieron con rodeos a la hora de presentarlo, ya que los 10 primeros temas coincidieron con la interpretación completa de éste álbum, haciendo que el público pudiera disfrutarlo, pero sin participar demasiado en estribillos y melodías al no tenerlo demasiado interiorizado.Es un disco con mucha carga sentimental, y se pudo ver en las interpretaciones de Fernando, que compaginaba la rabia de temas como “In Tremor Dei”, de los que mejor sonó, con otros más oscuros y profundos como “Evento”. La banda a nivel técnico sonó de maravilla en el inicio, con mucho protagonismo del venezolano Aires Pereira al bajo, que por momentos por nos traía a la memoria grupos como Soulfly o Sepultura donde este instrumento adquiere un sonido muy percusivo. De este primer tramo, destacaría “Todos os Santos”, donde Fernando salió con una cruz con leds en el mejor tema de su último disco.

Una vez finalizada la ejecución del nuevo álbum, y antes de los bises, el público pediría “Alma mater”, sabiendo que no podía faltar como tampoco “Vampiria”, que pese a la estética aportada no es en mi opinión de sus mejores temas.

Tras comentar Fernando que volverían a salir pese a decir que era la última canción, sería en los bises donde atacaran con 3 temas de su álbum “Irreligious”, siendo sobre todo con “Opium” el momento donde más gente se sumó a cantar su canción más legendaria. Cerrarían la noche con “Full Moon Madness”, como vienen haciendo desde hace varios años.

Pese a lo atrevido de interpretar un álbum completo nuevo sin tiempo a que el público lo conozca, creo que el resultado les salió bastante bien, pudiendo mantener un buen ritmo de directo sin que resultara aburrido para atacar en la parte final con muchas de las canciones que todos esperábamos (excepto “Second Skin” puestos a pedir).

Setlist Moonspell

Em Nome Do Medo (Intro) 1755 In Tremor Dei Desastre Abanão Evento 1 De Novembro Ruínas Todos Os Santos Lanterna dos Afogados Em Nome do Medo Vampiria Alma Mater Opium Awake! Mephisto Ataegina Full Moon Madness Texto: Edu B.

Fotografías: Edu B. y Laco

Comentarios

Comentarios