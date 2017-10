Crónica Concierto IGORRR en Madrid | Sala Caracol | 8/10/2017

Segundo domingo de octubre. Seguía haciendo un calor insoportable y paseando por las calles te das cuenta de que el asfixiante calor, no habitual por esta época del año va haciendo mella en la gente. Pero bueno, hoy no era día de estar pensando en el cambio climático. Sino de que llegase la hora de apertura de puertas en la Sala Caracol, porque menuda nos tenían preparada los franceses Igorrr. Por desgracia, el inicio del concierto se retrasó un poco y las ganas y ansias en la cola de gente se empezaban a notar. Pero una vez esperado unos minutos y al fin dentro de la sala, ya todo daba igual y el show empezaba.

The Holeum eran los encargados de calentar el ambiente. En el escenario la banda española iluminados a contraluz y dando una imagen misteriosa con sus siluetas, empezaban el concierto con mucha agresividad con la voz gutural de su imponente cantante que no paraba de posar y gesticular con unos movimientos muy bien ensayados. Su música, aunque lenta y pesada no era Doom puro y que juntaban sobretodo en las primeras canciones con las disonancias y riffs más propios del Black Metal. Otro detalle marca de la casa, pero del que no abusaban eran los efectos tipo Dron en la voz que en ciertos momentos hacía que su música fuese perfecta para una película post apocalíptica. El público llenaba tres cuartas partes de la Caracol. Nada mal para un domingo y un concierto tan underground. La gente atenta acompañaba con sus cabezas los riffs machacones y tempos lentos de The Holeum, que a medida que iban tocando, sus canciones iban siendo más largas y densas. Personalmente creo que van por buen camino, aunque mejorarían aun más sus canciones si alargasen más los temas, haciendo que el trance hipnótico en el que iban metiendo poco a poco en la gente no terminase tan pronto. Aun así, cumplieron de una manera notable su misión y una vez se cerró el inmenso telón blanco para hacer el cambio de grupo. El público ya estaba calentito y con hambre de ver a los impredecibles Igorrr.

Para el que no conozca a Igorrr. Solo puedo decir el famoso dicho adaptado, una canción vale más que mil palabras. Pero aun así os lo intentaré explicar. Igorrr es un DJ francés atípico que mezcla la electrónica mas aleatoria, con sonidos y efectos, metal extremo, guturales y voces líricas. Nunca sabes con que te va a salir o con que te va a sorprender. Y lo que no me imaginaba es que no nos esperaba un concierto, sino una función teatral. Igorrr en la parte trasera del escenario, escondido bajo su gorra y casi cediendo el protagonismo a los dos cantantes. Laure Le Prunenec con su amplísimo registro que va desde la más dulce voz lírica, hasta los rasgados más sorprendentes como los que escuchamos en Tout Petit Moineau, una de las canciones que no podían faltar. Como contra tenemos la otra voz gutural y agresiva de Laurent Lunoir y que complementa con la increíble vestimenta y maquillaje que llevaba. Para completar el grupo, está el batería Sylvain Bouvier que en momentos te atormentaba con su doble bombo a toda velocidad y en otros momentos tan solo iba jugando sutilmente con los platos.

La gente entregada desde el primer segundo, incluso bastante parte del público con maquillajes en la cara que no paró de darlo todo desde que empezó a sonar Spaghetti Forever donde ya los shampleos y las bases de electrónica junto al metal te golpean en la cara de una manera tan única que no sabía si quedarme quieto admirando o bailar como si no hubiese un mañana. Sonaron muchos temas a lo largo del setlist de su último álbum Savage Sinusoid (2017), como Opus Brain al inicio del concierto o el aclamado single ieuD ya casi para cerrar y con la que el público se volvió como loca. Y la locura te llega de otra manera con el tema Cheval, donde nunca imaginaste que bailarías con unos gritos desgarrados que suenan sobre un acordeón shampleado al más puro estilo músico del metro y una batería de black. Aunque personalmente el tema Viande, canción con la que abre su último trabajo, y su fuerza, es de los momentos más impresionantes que recuerdo.

Pero unos párrafos atrás decía que más que un concierto, se trataba mejor dicho de una función teatral. Y es que cada detalle estaba milimétricamente cuidado, cada posición en el escenario de los músicos durante la actuación, las posturas que ponían mientras no tocaban o cantaban. Las luces sincronizadas con cada elemento o momento, potenciando las sensaciones. Pero sobretodo, dos detalles. Las entradas y salidas de los dos cantantes y el batería del escenario, en las canciones que tocaban o no, como si cada canción fuese un acto teatral y ellos tan solo personajes dentro de la obra. Todos excepto, Igorrr creador y director de toda esta locura bizarra, casi inexplicable. El otro detalle era la manera de cantar y de bailar de Laure Le Prunenec al ritmo siempre de la música, cuando tan solo ella estaba en la parte delantera del escenario y el juego de las luces y focos que le iban enfocando la cara, mientras iba poniendo muecas, que nos hacía ver que no era nada improvisado. Sino que todo formaba parte del espectáculo. Más de uno del público se quedó con la boca bien abierta durante las canciones y sorprendía incluso el afecto y la cercanía de los músicos que a la mínima se acercaban para abrazar y tocar a los asistentes y que incluso acabó subiendo a unos cuantos para bailar y cerrar el increíble show al ritmo de Robert.

Bonito detalle el de después del concierto, en el que todos los integrantes salieron a la sala para hablar y hacerse fotos con cualquiera que se les acercase. Demostrando la paciencia y la cercanía con todos los pesados como yo que no pudimos evitar acercarnos a ellos.

Una gran noche la del 8 de octubre en la Sala Caracol donde el sonido fue excelente y que gracias a The Holeum y Igorrr todos nos fuimos con una sonrisa en la cara y fuerzas para empezar la rutina del odioso lunes siguiente.

Setlist:

Spaghetti Forever Opus Brain Moldy Eye Pavor Nocturnus Caros Viande Cheval Excessive Funeral Tendon Apopathodiaphulatophobie Tout Petit Moineau ieuD Robert

