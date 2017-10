Crónica Concierto Airbourne + Desecrator en Valencia. Muchas ganas había en Valencia de disfrutar del rockn’roll de los australianos Airbourne, donde hacían la primera parada de las 4 fechas reservadas para el territorio español, consiguiendo meter más de 1000 personas en la sala República pese a ser un día entre semana.

Les acompañaban los thrash metaleros Desecrator, originarios del mismo país y cuyo comienzo estuvo acompañado de una anécdota que difícilmente olvidaremos los allí presentes, y es que cuando se hacían las 20.00 en punto para comenzar su show, y con mucha gente haciendo tiempo en la terraza de la sala, apareció por la puerta Riley Strong, cantante de la banda, llamando a todos los allí presentes a entrar hacia dentro para disfrutar del heavy metal de su banda (como así sucedió).

Venían a presentar su nuevo disco “To The Gallows”, de la cual interpretaron el tema homónimo o “Desert for days”. Practican un thrash metal con influencias de clásicos como Metallica u Overkill, pero sacando a relucir las poses más positivas y divertidas, haciendo al público disfrutar de la velocidad de sus temas, pese a ser la primera vez que eran escuchados por la mayoría. El punto álgido llegó con su particular versión del “Born To Be Wild”, canción donde todos los presentes pudieron cantar junto la banda, en un entretenido concierto en torno a los 45 minutos de duración.

Sobre las 21.15 salían a escena los auténticos protagonistas, Airbourne, con la sala ya repleta y un Joel O’Keeffe que es el auténtico líder en la puesta en escena, con esa estética de tocar sin camiseta y gestos heredados directamente de Angus Young , con el añadido de ser además el vocalista del grupo.

El primer tema, como venían haciendo en los anteriores países europeos, es la potente “Ready to rock”. La puesta en escena tiene a Jon como referencia central, con Dave y Justin acompañándole a los lados en un segundo plano sin excesivos movimientos, y su hermano Ryan a los parches. El primer tema fue recibido con mucho furor y algún que otro intento de pogo, en una sala donde el espacio entre los espectadores era mínimo, pero el ritmo del estribillo hacía olvidar cualquier otra circunstancia.

Su disco debut, lanzado hace 10 años, sigue siendo la base de su repertorio, y también el que contiene más temas que el público celebra. “Too Much, Too Young, Too Fast” era el primero de ellos, aunque tuvo mejor recepción la crudeza de “Rivalry” de su nuevo disco “Breakin’ Outta Hell”.

La banda interpreta los temas a un altísimo volumen, haciendo mucho tiempo que no recordaba un sonido así en esta sala. “Girls In Black” fue otro de los éxitos más esperados, en la cual Joel aprovechó para improvisar con su guitarra mientras rompía un bote de cerveza en su cabeza. Esas improvisaciones, es otro de los puntos que han heredado de AC/DC.

Si tuviera que quedarme con un tema en esta noche, sin duda fue “Bottom of The well” de su segundo disco “No Guts, no glory”. Una canción con mucho groove, un estribillo muy coreado y que sirvió también para hacer sacar sus mecheros a los asistentes en la parte central. El rockn’roll tematizado en los títulos se disfrutó en dos temas que vinieron de manera consecutiva, “It’s All for Rock ‘n’ Roll” y “Stand Up for Rock ‘n’ Roll”.

Esto sirvió para irse a camerinos, no sin antes escuchar el “OEOEOEOE” del público a ritmo de notas de Justin al bajo.

Para los bises, reservaban el ya clásico “Live it up”, y una versión extendida de “Runnin Wild”, auténtico hit del grupo, con partes del Whole Lotta Roise de AC/DC, “You Wreck Me” o Runnin’ Down a Dream” de Tom Petty. Estos diez minutos de canción y tras 1 hora y media de concierto, servían para despedirse del público y poner broche final a esta potente noche de rockn’roll.

Un concierto no demasiado largo, pero con mucho ritmo, bien ejecutado y que sirvió para demostrar el gran estado de forma de la banda australiana.

Setlist Airbourne

Ready to Rock I’m Going to Hell for This Too Much, Too Young, Too Fast Down on You Rivalry Girls in Black Bottom of the Well Breakin’ Outta Hell Diamond in the Rough It’s All for Rock ‘n’ Roll Stand Up for Rock ‘n’ Roll Live It Up Runnin’ Down a Dream(Tom Petty cover) You Wreck Me(Tom Petty cover) Runnin’ Wild

Texto: Edu B.

Fotografía: Reaktiu

Comentarios

Comentarios