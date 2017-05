Crónica ASPHYX en Madrid | Sala Copérnico (Madrid) | 26/05/2017

EL DETH METAL SIGUE DANDO GUERRA

El pasado viernes 26 de Mayo tuvo lugar un evento muy interesante de Death Metal a cargo de una banda puntera en este estilo, como lo son Asphyx y que tras muchos años de carrera, siguen dando guerra con su peculiar y original estilo, ese que marco una época y a tantas generaciones y que incluso hoy en día siguen siendo un referente del género.

También tocaban esa noche, Wintercrown, una banda a caballo entre Oslo y Madrid, que presentaban su primer Ep >Frozen Realm< y Rattle Of Bones banda Samaltina que también presentaba su primer EP >Cannibal Army<. Lamentablemente no pudimos disfrutar de sus temas, más que nada por razones laborales, ya que no tuvimos tiempo de llegar a tiempo para degustar estas jóvenes bandas, con lo que esperamos que en otra ocasión podamos subsanar este pequeño detalle.

Si llegamos por tanto a disfrutar de los temas de los Holandeses Asphyx, que presentaban además su nuevo trabajo >Incoming Death<, un golpe bajo de buen Death Metal, clásico y con su peculiar manera de entender este estilo. Como personal fue su actuación, en una sala llamativa en el centro de Madrid, que contó con una muy buena entrada de seguidores, si contamos que justo una semana después toca Slayer en Madrid y esa es una basa complicada con la que luchar para el bolsillo de los fans a sonidos extremos, teniendo muchas veces que elegir ver y que sacrificar para futuras giras.

Por lo que nos encontramos un público entregado y una banda cercana que se dejo la piel en sus interpretaciones y compartió en muchos casos con sus fans, haciendo de la velada un momento especial, tanto para las primeras filas como para los más alejados. También estuvo a la altura el tema del sonido, un aspecto importante si queremos disfrutar a tope de este tipo de espectáculos.

Me gusto ver desde que entre una banda entregada, moviéndose por el escenario, moviendo la cabeza y atizando a las primeras filas con sus cabellos mojados por el esfuerzo, algo que contagia al público y gusta de ver, porque nos imprimer un poco más de adrenalina si cabe para dejarnos llevar y que el sonido nos envuelva por completo, incluso hacia el final, algunos aventureros se animaron al crew surfing, algunos con más suerte que otros, pero un detalle que muestra la entrega y el buen rollo vivido esa noche en la capital de España.

De Asphyx, nada que objetarles, los temas sonaron compactos y finos, la banda se esmero en mostrarnos sus nuevas creaciones, que hemos enmarcado en negro en el set list, para un total de cuatro, sobresaliendo las dos primeras de su último disco “Division Brandenburg” y “Wardroid” temas muy violentos que animaron aún más si cabe a los presentes.

Luego como no, hay momentos para los clásicos que todos esperamos y que marcan momentos álgidos en este tipo de actuaciones, como por ejemplo “Asphyx (Forgotten War)” o las más coreadas “The Rack” o la insaciable “Last One On Earth”. Temas que calentaron al público y nos hicieron ver que lo bueno nunca pasa de moda ni tiene por que serlo. La banda se les vio muy enchufados, como disfrutando de una segunda o tercera juventud, no olvidemos que los que estaban allí arriba, aportaron su granito de arena al estilo, para ayudarlo a crecer y ser lo que hoy es en día, gracias a bandas como estás que marcaron el camino y siguen, por suerte, haciendo buena música, a pesar del paso de los años y sorprendiéndonos con su peculiar estilo.

Kivents, siempre hace un esfuerzo enorme por traernos grandes bandas y atractivas giras, que si no es por ellos no podríamos disfrutar. ASPHYX fue el pasado viernes otro buen ejemplo e estas oportunidades, para un sector del metal sediento siempre de buenas bandas y como no de algunas clásicas que nunca pasarán de moda.

Fotos: Paulo Lara M.

Texto: Angela C. Araujo S.

Set List ASPHYX: (En Negrita los temas nuevos)

Vermin Division Brandenburg Wardroid Death the Brutal Way M.S. Bismarck Deathhammer Scorbutics We Doom You to Death Wasteland of Terror Asphyx (Forgotten War) Forerunners of the Apocalypse The Rack Death: The Only Immortal Last One on Earth

