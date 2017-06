Concierto Saratoga y Piel de Serpiente en la Sala Hot Rod de Sueca (Valencia) | 27/05/2017

Concierto Saratoga y Piel de Serpiente en la Sala Hot Rod de Sueca. Uno de los mejores carteles que se podrán disfrutar durante 2017 en la provincia de Valencia, es el que pudimos ver el pasado sábado 27 de mayo en Sueca, formado por los valencianos Piel de Serpiente y los infalibles Saratoga, acompañados de una tercera banda local, Wicked Inc.

El concierto, que abrirían Piel de Serpiente, comenzaría a las 00.00 de la noche, debido quizá a que ese mismo sábado se celebraba la final de Copa del Rey de fútbol, unido a que Saratoga venían de tocar el día anterior en Cáceres. Los valencianos, que publicaron uno de los mejores álbumes de heavy nacional en 2016, “Todo, Nada”, prepararon un concierto emotivo y arrollador a partes iguales, aprovechando que muchos amigos habían acudido a verles. La primera mala noticia vino cuando anunciaron que sería el último concierto de Fran, batería de la banda, que dejará la banda por motivos personales. Esto hizo que desde la apertura con la intro “Manolowar”, que no es otra que los dos primeros minutos del “Kings Of metal” interpretados por la banda, se le viera especialmente motivado y golpeando los parches con más potencia que nunca. El setlist, algo más reducido de lo habitual al ejercer de teloneros, nos dejó un arranque con “Pero ella habló”, “La Marca del Diablo” y mi favorita “Nido de Serpiente” que fue el primer momento donde Lufti se dirigió para hacer partícipe al público con ese fabuloso estribillo.

Piel de Serpiente son una máquina perfectamente engrasada, con Javi y Fher ejerciendo como dos puñales, y Fran y Pedro imprimiendo esa potencia a la base rítmica comentada al inicio. Lufti, además de ejercer perfectamente como frontman, interpreta las canciones (además de cantarlas) como pudimos ver en “El Chaleco de bon Scott”, lo que hace tener siempre la atención del público. Con “Leyendas del Rock” subiría al escenario su primer bajista “Romariet”, originario de Sueca y que se le notó disfrutando con sus antiguos compañeros en uno de los temas más míticos del grupo.

Tras el precioso homenaje en forma de canción a Dio, fue esta vez una amiga de la banda la que subió para acompañar las voces femeninas de “El Marqués de Sade”, dejando para el final además de la clásica “Muérdeme”, un bonito homenaje en forma de versión a otra banda de la zona, Metal Mareny y su éxito “Inmortal”.

En poco más de una hora, Piel de Serpiente dieron una auténtica exhibición de heavy clásico, hard rock y diversión. Como suelo decir en mis últimas reseñas, si alguien no los conoce, debería escucharlos de inmediato. Eso sí, no pararé de pedir que recuperen en el setlist “Estrellado del Rock”.

Sobre la 1.30 de la noche, y pasando entre el público para acceder al escenario, salían a escena Saratoga, la mejor banda de heavy nacional para el que escribe en estos momentos.

El año pasado comenzaron su gira de “Morir en el bien, Vivir en el mal” en Valencia, dando un auténtico recital, y un año después era buen momento para hacer un punto de control de la gira, el cual como veremos a continuación fue igual de exitoso.

El inicio con “Perseguido” y “Volverás” demuestra la confianza que tienen ya con el último disco, dejando que la apertura se centre en dos novedades, aunque como veremos a continuación el setlist será prácticamente el mismo que vimos en aquél arranque de octubre 2016.

Tras clásicos como “Maldito Corazón” o “No sufriré Jamás por ti”, Tete presentó su siguiente tema como la canción a dedicar a aquella persona contra la que se quiera ejercer algún tipo de represalia: “Mi Venganza”. Este tema, el que más ha gustado del último disco, sí es afrontado por Tete en otra tesitura, algo más madura. Si en el primer concierto estuvo demostrando que ahora mismo no tiene rival en los tonos más agudos, en esta ocasión en el estribillo donde se grita “Mi Venganza” no buscó llegar a los agudos imposibles grabados, sino que lo interpretó en un tono más bajo al nivel del resto del tema. El solo de Jero, de lo mejorcito de la noche.

La noticia trágica de la noche llegaba con la noticia del fallecimiento del bajista de Rata Blanca, Negro Sánchez, al cual quiso dedicar Niko el concierto y especialmente el tema “Morir en el Bien, Vivir en el Mal”.

Tras el brutal solo de batería de Dani y un ejercicio de Tete de interacción con el público, vendría otra serie de clásicos donde sobre todo en “A morir” se vio al público entregado, con ese éxito de “Agotarás”.

Si en el inicio de la gira interpretaban un medley de baladas, esta vez directamente atacarían con “Si Amaneciera”, donde Tete pidió que todo el público pusiera las linternas de los teléfonos para crear ese ambiente emotivo en una canción que sigue poniendo los pelos de punta.

En los bises, otra balada como “Lejos de ti”, y los dos temas con los que están terminando que son el primer single “Como el Viento” y “Perro Traidor”, que se mantiene como el tema con el que dar por cerrados los conciertos del grupo madrileño.

Tras Saratoga, y más allá de las 3.30 de la madrugada, estaba programado el concierto de Wicked Inc. que no pudimos cubrir por problemas logísticos pero seguro les serviría para hacer carrera al lado de estas dos grandes bandas.

Un gran concierto como no podía ser de otra manera, y en el cual dejaron una primicia como es la preparación de una futura gira donde celebrarán el 25 aniversario del grupo, y cuyo setlist confesaron que les llevará grandes quebraderos de cabeza.

Setlist Piel de Serpiente



Manolowar Pero Ella Habló La Marca del Diablo Nido de Serpiente Marionetas El Chaleco de Bon Scott Leyendas del Rock Ronnie James (Arco Iris en la oscuridad) El Marqués de Sade Muérdeme Inmortal (Cover Metal Mareny)

Setlist Saratoga



Perseguido Volverás Tras las Rejas Maldito Corazón Ángel de Barro No Sufriré Jamás por ti Mi Venganza Morir en el Bien, Vivir en el Mal Vientos de Guerra Solo Batería Dani Heavy Metal A Morir Si Amaneciera El Vals de la Rosa Herida

Bises

Lejos de Ti Como el Viento Perro Traidor

Texto: Edu B.

Fotografía: Paula B.

