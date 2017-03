BATTLE BEAST | 10 de marzo | Bikini (Barcelona)

Potente gira que se acerca a Barcelona con una de las nuevas bandas de heavy metal más enérgica que hay por el momento y que ha ido subiendo escalones cada año. Tras unas cuantas visitas como acompañante para esta ocasión, los fineses BATTLE BEAST encabezarían esta gira siendo la primera en su joven carrera. Como teloneros se encargarían los alemanes MAJESTY y los nipones GYZE.

Los japoneses fueron la guinda más extrema con su death metal melódico que hizo retumbar desde la primera hora de la tarde la sala Bikini de Barcelona. La joven banda ofrecía un death metal muy inspirado al escandinavo de los 90. GYZE se desgarró el alma para atraer musicalmente a la sala donde se veía un público muy joven a primera hora de la tarde. Sin lugar a duda esta gira estaba dedica para este tipo de público, aunque poco a poco se iba mezclando a todas las edades.

De lo extremo a lo épico, basándose en las batallas y guerras, los alemanes MAJESTY serían los últimos acompañantes de la banda finesa en esta gira. Con menos espacio que la anterior banda, ya que los japoneses eran un trío, los alemanes compartían el espacio del escenario como podían para que todos pudiesen verse con el público. Con más fuerza que nunca, los alemanes recitaban sus himnos para que sus fans los corease también.

Con un trabajo discográfico nuevo bajo el brazo, llamado “Rebels”, los alemanes se ganaron al público barcelonés interpretando casi al completo su recién trabajo más algún que otro éxito de su completa carrera discográfica.

Llegaba el momento más esperado para muchos y eso se notaba ya que el aforo de la sala Bikini estaba casi completo. Mucha ansía se respiraba para poder disfrutar a una de las bandas de heavy metal que está teniendo máxima repercusión, desde que se hicieron a conocer cuando ganaron el concurso de bandas del festival alemán, Wacken Open Air.

Con mucha vitalidad en el escenario la banda finesa empezó a tocar “Straight to the Heart”, tema que inicia su último y aclamado disco, “Bringer of Pain”. Su frontwoman, Noora Louhimo, es la encargada de descargar toda su energía a la voz y de ofrecer ese poderío que tiene a través del micrófono.

La sala Bikini se encontraba bastante llena y el público estaba entregadísimo con la música de la banda: muy animado estaba el ambiente entre coros y saltos por parte del joven público que se encontraba en las primeras filas. BATTLE BEAST interpretó casi íntegramente su recién trabajo salido del horno “Bringer of Pain”. Un trabajo del que se ha hablado mucho y que ha hecho que para esta ocasión encabeza su propia gira.

Un excelente espectáculo por parte de los fineses en una gira muy completa, con bandas jóvenes que se quieren ganar un hueco dentro del género realizando buena música como generaciones anteriores. Un nuevo aire a lo que llevamos disfrutando años.