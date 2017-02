ANGELUS APATRIDA + Ultra Violence | 28 de Enero | Sala Razzmatazz (Barcelona). Muchas ganas tenía de este concierto y estas fueron más que colmadas y por las caras de la gente y comentarios que se escuchaban, no era el único con la misma percepción. ANGELUS APATRIDA quería bordar una actuación para ser inmortalizada para la eternidad con el DVD que saldrá en directo. Por cierto, con cierto anhelo de tenerlo ya en mis manos.

Para redondear la velada, se acompañaron de ostras bestias pardas llamadas Ultra Violence que desde Italia traen thrash metal fresco y proverbial sin inventos y directo como un buen puñetazo de púgil. Es curioso porque igual que Angelus, Ultra Violence es una banda relativamente joven, pero sin dejarse influenciar por otras bandas que apostillan el thrash con otras etiquetas, sino que ejecutan música de manual. Esto sumando a la velocidad, juventud y dinamismo dejaron a más de uno sorprendido.

Curiosamente, asistimos a pedida de matrimonio de una pareja, donde ella, estupefacta se vio delante de todos nosotros recibiendo de su futuro esposo, esperemos, un anillo de compromiso. ¡Qué tierno!

Grandes cambios, buena compenetración y con cortes bien compactados que ejecutan a la perfección estirados por su gran vocalista, Loris, que posee una gran potencia vocal. Con temas como “Lost in Decay” empezaban a calentar el ambiente y a encender la mecha de los pogos.

Cambio para un refrigerio y para el aderezo del escenario. Una puesta de gala a la altura del evento. Sin duda ANGELUS APATRIDA por ser quien son, ya despiertan entusiasmo. Se trata de una de las bandas de metal más queridas en España. Quizá porque muchos ven representado el sueño de juventud de convertirse en músicos excelentes, carismáticos, no desprender aire de soberbia y ser reconocidos por propios y ajenos en casa.

Pero si a todo lo que proyecta el grupo, sumamos que estábamos delante de una grabación de un DVD en vivo, pues la apetencia de este concierto era mayor. No en personalidad, pero sí en música, ANGELUS son arrogantes porque se trata de composiciones supremas, no aptas para todo compositor ni interprete de media talla. Esa forma complejamente sencilla de interpretar engranados, milimétricos, de conexión con los que estamos enfrente y de disfrute mutuo.

Con todo ello y esperando el público que les diesen la orden de formar el mosh-pit, empezó el recital. Y sin miramiento y dando pistas que aquello no iba a parar ya, “Immortal” y “Violent Dawn” fueron las elegidas para abrir la vorágine. “Hidden Evolution”, que titula el por qué estábamos allí y su nuevo proyecto, sonó y constató el crecimiento musical de David y sobre todo Guillermo donde demostró maestría con las cuerdas y se propuso deleitarnos con ellas. Largo tema, con largos pasajes para disfrutar de tensión y largos solos donde apareció en mi mente el mejor estado de forma de Megadeth.

Sin compasión, y con breves pausas para las presentaciones y sumar minutos a la grabación, siguió la acometida musical por parte de los de Albacete. Esta vez con “Vomitive”, “Of Men And Tyrants” y “End Man” donde el irrespetuoso y desatado respetable empezaba a surfear sobre nuestras cabezas. Vuelta al anterior disco, que es obra maestra, con “Fresh Pleasure” y la que desató la locura final con “Give ‘Em War”. Aquello no había forma humana ni deidad que lo parase. Mosh pit ocupando media sala, gente agitando la cabeza por doquier, otros gritando a pleno pulmón… Histeria y orgasmo colectivo. “First World of Terror” de su último trabajo y “Versus The World” único tema del Evil Unleashed, mensaje para Donald Trump incluido, fueron las elegidas para encarar los bises.

Vuelta con fuerza dispuesto a vaciarse y hacer que llegásemos a la extenuación, pero antes el anunciado sorteo de la guitarra Jackson, donde un afortunado espectador tuvo su recompensa. “Blast Off” y recuerdo para el tristemente desaparecido Alberto Paredes. “Serpents On Parade” y su frenético ritmo como latigazos, seguida de “Thrash Attack” sonaron antes de mi favorita “You Are Next”. Veloz y presuroso final donde la gente desbocada no podía parar de agitarse, contagiados y electrificados, poseído sus aparatos motrices por la propulsión de los guitarrazos de los maestros ANGELUS APATRIDA.

Buen setlist, equilibrado y dando un paseo por todas las perlas de sus discos, no sólo del Hidden Evolution sino por las 5 placas en su haber. También acertado cambio de sala de la prevista Apolo a la grande de Razzmatazz. Sonó más que aceptable, con pequeños ajustes al principio, pero que luego estuvo a la altura que los interpretes exigían y necesitaban.

Sin deshacerme en elogios más que mencionados digo que estamos asistiendo a la creación de una las primeras espadas del thrash. Suscribo y hago míos todos los buenos comentarios que se han dicho y se puedan decir de ellos, ya sea de las reseñas de sus discos como por las buenas vibraciones que emanan encima de las tablas en un glorioso concierto como el vivido Barcelona.

Setlist

Immortal

Violent Dawn

Hidden Evolution

Vomitive

Of Men And Tyrants

End Man

Fresh Pleasure

Give’Em War

First World of Terror

Versus the World

Blast Off

Corruption

Serpents on Parade

Thrash Attack

You Are Next